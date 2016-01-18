中国外汇:资本市场日益开放，应主动适应汇率波动--人民日报评论

路透北京1月18日 - 中国人民日报周一刊登评论文章称，在一个越来越市场化的环境下，汇率波动实属正常。特别是对于一个资本账户逐步开放的市场，不管是机构还是普通投资人都要学会适应这种汇率的起伏。

这篇题为“主动适应汇率波动”的文章指出，在美元利率差和汇率差双重吸引下，市场对美元的需求自然有所增加。但是看人民币的走向，要看大趋势、看基本面，从心态上适应市场表现和行为。如果因为一个短期、小幅的波动，就一窝蜂地去换汇，恐怕并非理性行为。

“面对日益开放的中国资本市场和逐步走向世界的人民币，每个投资人都要练就“游弋”市场的本领，平和看待市场的起起伏伏，主动适应新变化。”文章称。

过去10多年来，人民币汇率对美元几乎一路升值，很少有人考虑到人民币波动的可能性，更难有主动适应汇率波动的平常心、养成管理汇率风险的习惯。纵观世界上其他货币，在汇率市场化、国际化的过程中，都是有升有降，人民币也不例外。

文章强调，动辄就是几百、上千基点的数字背后，人民币汇率其实并未脱离基本稳定的格局。如今，人民币更多的是参考一篮子货币，而不仅仅盯住美元。人民币的升值或贬值，不仅要看美元汇率走势，也要看对其他货币的相对趋势。

新年第一周，虽然前几日人民币对美元汇率贬值了1.5%，但与同期主要新兴市场货币对美元贬值1.7%相比，幅度仍小，人民币相对全球一篮子货币来说，其购买力依然在上升，没有必要为了汇率一时波动而过度紧张。

文章并指出，持有何种货币，不仅要考虑汇率波动的因素，也要考虑相应资产的回报水平。从2009年至今道琼斯指数已经上涨了近3倍，纳斯达克指数也上涨了近4倍，并且已经进入调整阶段，各种资产价格正在逐步从高位回归，理性的投资人要综合考虑总体收益，不能仅仅赚取了美元对人民币升值带来的收益，而美元资产收益却难以补偿。