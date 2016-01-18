全球金市：金价微升，因股市受疲软美国数据影响下挫

美国12月零售销售和工业生产均下滑，这成为经济增长第四季严重减速的最新证据。

上述令人失望的数据出炉后，亚特兰大联邦储备银行公布，备受关注的GDPNow预估模型显示，美国第四季经济增长率料为0.6%，远远低于第三季的2.0%。

美国经济重新显现疲态，引发外界对美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否将在3月再次升息的怀疑。这利好黄金等无息资产。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至1月12日当周，对冲基金和资产管理公司两个月来首次转为持有COMEX期金的净多仓，并增持白银净多仓。(完)

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