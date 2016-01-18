港报社评：台选冲击两岸，北京反思抓民心--经济日报1月18日

民进党蔡英文在台选大胜，未来势走疏远大陆、亲近美日路綫。但国民党大败，北京要约束绿营只能靠台湾民众。惟周子瑜事件凸显北京对台政策与台岛民情落差极大，须反思调整。

台湾大选尘埃落定，蔡英文取得逾689万票，以300万票之差大胜国民党朱立伦，民进党更夺立法院6成议席，成议会稳定多数。民进党未必会急于大动作挑衅北京，但几可肯定会走疏远大陆、亲近美日路綫，甚至助美国围堵大陆，添两岸以至亚太不稳定因素。

惟国民党选举大败，北京难再透过国民党牵制绿营。要遏止民进党进一步推动去中国化、挑动两岸对立，只能寄望台湾民众。惟北京要取得台湾民众支持，未许乐观，选前急爆的周子瑜事件，正是一大警讯。

旅韩台湾艺人周子瑜被指＂台独＂，遭大陆封杀，终在经理人安排下道歉，引爆全台民愤。艺人被大陆封杀屡见不鲜，周子瑜事件却惹台湾民众空前反弹，凸显北京对台政策，与台湾民情的落差已冰封三尺，周子瑜事件仅导火綫，个中矛盾至少有二。

其一，忧大陆借经贸牌＂木马屠城＂。过去民进党力阻两岸经贸合作，指此势如木马屠城，侵蚀台湾。而周子瑜所属的南韩公司，疑为保中国大陆市场，而牺牲周子瑜，俨如证实大陆打经贸牌，并非只为谈生意、交朋友，更是要牢牢握紧对方经济命脉，以达政治控制目的，激化台湾选民对大陆的恐惧，倒向民进党。

其二，力保台湾身份认同。不少台湾民众尤其年轻人在台土生土长，认为如周子瑜般自称台湾人，是理所当然。况且周子瑜被指台独的＂罪证＂，并非持台独旗帜，而是体现九二共识＂一中各表＂的青天白日满地红旗。此令台湾民众质疑大陆践踏台湾人尊严、扼杀台湾人身份认同，甚至对＂一中各表＂的政治承诺，出尔反尔。

民进党强势上台后，台海未来阴霾更浓，但要防止两岸关系恶化，甚至步向兵戎相见的大败局，北京可打的牌极其有限，赢取台湾民心几已是唯一选项。北京要挽台湾民心，必须汲取今次教训，思考如何拉近与台湾民众尤其年轻人在价值观、身份认同上的落差。以至反省为何会有政治、社会土壤，令周子瑜被诬陷封杀，还台湾民众一个交代，以实际行动为台湾民众消气释疑，一步一脚印赢回信任。（完）

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