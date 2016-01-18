重发-港报社评：蔡总统跨出第一里路，拚经济非坦途--信报1月18日

(重发以修正标题因系统造成的异字)

台湾一人一票选出新总统，民进党主席蔡英文一如预期，毫无悬念地高票当选，得票是香港人啧啧称奇的689万余张。对于隔岸观选战而徒添钦羡的香港人而言，689绝对是一个极具讽刺意味的神奇数字，为什么？你懂的。

蔡英文成为台湾第一位女性领导人，并且带引民进党赢得立法院过半数议席，落实第一次行政立法全面政党轮替的＂完全执政＂，可供解读的政治图腾多不胜数，其中之一是突破亚洲民主的悲情宿命。有台湾民众发出这样的心声：＂准备庆祝第一位亚洲非遗孀非某人之妻不靠爸的女性总统出炉！＂不同于其他亚洲女性元首，例如菲律宾的阿基诺夫人和缅甸的昂山素姬，蔡英文完全没有＂孤儿寡妇＂所具备的特殊拉票优势，靠的一方面是民进党发愤图强的不懈努力，摆脱陈水扁时代的贪腐阴霾，另一方面则间接得力于国民党执政八年以来乏善足陈，在这次大选中，社会弥漫着＂国民党不倒，台湾不会好＂的期待。

蔡英文在四年前败选之后，与雨泪交缠的支持者约好了一个盟誓：＂下一次，我们一定可以走完最后一里路！＂四年后的今天，不但依约成功走完往总统府的最后一里路，她更在发表胜利宣言时表示：＂从今天起，就是改革的第一里路。＂

蔡英文总统跨出第一里路，接下来的四年（甚至八年），能不能兑现选举承诺，＂展开各项必要的软硬体建设，修复过去的政策错误，重建人民对政府的信赖，为下个阶段的台湾发展，奠定最坚实的基础＂？须知道，马英九在八年前同样挟超高人气上台（非常巧合地，他四年前赢得连任的选票同样是689万多张），但其不争气的政绩逐渐为选民所唾弃；蔡英文是不是另一个马英九，上台前天下无敌，上台后有心无力，尚须拭目而观。如果说马英九最大的败笔是无法振兴台湾经济，那么蔡英文面对最大的挑战正正就是如何拚经济。

马英九政府无法兑现经济增长6%，以及失业率降至3%以下的承诺。台湾主计总处数据显示，去年台湾第三季GDP呈1.1%负增长，创六年来新低；去年11月经季节调整后失业率为3.84%，高于10月的3.79%和市场预期的3.8%。尤其令人沮丧的是，台湾青年失业率超过13%，大学毕业生起薪点15年来几乎未变，折合不多于港币6,000元，部分财困青年沦为靠父母过活的＂啃老族＂。跨出第一里路的蔡英文，能够扭转经济衰退的局面吗？

蔡英文的政纲声称，将会推动参加美国主导的＂跨太平洋伙伴关系协定＂（TPP），视之为优先政策，大陆参与的＂区域全面经济伙伴关系＂（RCEP）及＂海峡两岸经济合作框架协议＂（ECFA）后续协议，并非首要事项。由此可见，蔡英文领导之下的台湾将主力与美国经济进一步联系，民进党倾向开放进口美国猪肉，进而完成＂台美贸易暨投资架构协定＂（TIFA）磋商，两岸经贸联系则可能暂缓。问题是，台湾早前爆出美国进口猪肉含瘦肉精争议，多个农民团体与社运组织一致反对进口，解禁美国猪肉换取台美贸易的如意算盘未必容易打得响。至于两岸经贸若是放缓，振兴经济不可能是一片坦途，大陆方面甚至有机会以各种方法向不认同＂九二共识＂的民进党作出刁难。

蔡英文有一个外号叫＂空心菜＂，民进党过往予人的印象是拚选战超一流、拚经济不入流。由蓝变绿的台湾庆祝过民主的骄傲之后，由长期在野变为掌政的蔡英文，必须以实际行动证明她有能力带领民众＂擦乾泪水迎接台湾新时代＂，并且证明自己是有办法点亮台湾的＂实心菜＂。（完）

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