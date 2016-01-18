港报社评：做妥安置，加快发展棕地--星岛日报1月18日

《施政报告》以一带一路和创新科技抢尽风头，这对本港未来经济发展极为重要；不过，市民最贴身关注的，还是楼价和居住问题。楼价和租金经过沙士后逾十年上涨，近月正式展开回调趋势，虽然楼价略回，仍然处于高位。由于土地不是一年半载就可以＂变＂出来，政府继续努力开辟和发展住宅用地，不但着眼于当今楼价，还要放眼中长期的住屋、生活设施和经济发展需求。 《施政报告》提及本财政年度政府卖地连同其他私人房屋土地，估计可兴建约20,300个单位，超过原定目标，是2010年以来第二高；不过，目前政府觅得可建房屋的土地，仍未能达到十年建屋目标的要求，而发展长远土地储备，无论是改划乡郊还是大规模填海，

都面对甚多不明朗因素，如果不及早解决，日后迟早又会面临这几年持续困扰社会的一大问题，即土地和房屋供应不足，商住楼价皆升，影响民生和成为经济发展瓶颈。 本港现时闲置的土地不算少，但是不少位于未有完善交通网络的偏远地区，有些地方则因为种种技术问题不宜建屋，就算一些可以发展的地方，例如启德机场原址，或者锦上路等港铁车站上盖，政府也不可能一下子全部推出来应付短线需求，而埋下日后供应不足的种子。 政府要开拓土地作为储备，就如一个人在银行要有余钱，不能一下子花光，以应付日后所需。但是，政府储地和用地，都面对不少阻碍。用地方面，政府打算在部分地区兴建公屋，往往受到社区反对，怕影响楼价或者摊薄设施，甚至兴建道路，都可能招来担心空气和噪音污染的反对声音。 至于重新规划土地、征收土地和填海，来进行发展或增加土地储备，面对的阻力更加大。芸芸反对力量中，有的是纯粹基于金钱利益的策略考虑，争取较佳的收地补偿，这要靠足够的政治手腕和经济诱因来摆平；有的却是原则上反对，当中最强烈的反对理由就是保育需求，现时无论是个别土地出售、小规模的规划改变，或者大型发展和填海计画，往往都有人入禀提出司法覆核。政府不可能就此却步，但是要克服这些困阻，步伐难免大为拖慢。 在种种辟地建屋方案中，较为容易克服保育人士和土地持有人反对的，应该是发展新界棕地。这些本来的农地，多年来用作货柜场、回收场和修车场等，不少的土质和水利系统已经破坏到无法复耕，又成为郊区的＂视觉污染＂，用来兴建房屋，环境代价低，而且道路等基建设施俱备。 发展棕地的最大困难，是如何安置棕地上的工业，减轻对业界的冲击，当局须要加强研究可行方式，争取业界同意搬迁，务求应付居住需求和改善环境一举两得。（完）