中国个股：蓉胜超微拟发起设立粤港合资券商，港资持股51%

路透上海1月18日 - 中国上市电工企业--广东蓉胜超微线材股份有限公司--蓉胜超微 周一公告，拟以自有资金发起设立粤港合资证券公司，其中港资持股51%，公司持股为30%。

公告称，公司拟与在香港注册的尚乘资产管理有限公司、深圳市创盛资产管理有限公司共同在广东广州合作设立合资证券公司，各方均以货币出资，其中本公司持股30%，香港尚乘持股51%，深圳创盛持股19%。

此前，《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）之补充协议十提出：“内地证券公司、证券投资咨询机构对港澳地区进一步开放，允许符合设立外资参股证券公司条件的港资、澳资金融机构分别按照内地有关规定在上海市、广东省、深圳市各设立1家两地合资的全牌照证券公司，港资、澳资合并持股比例最高可达51%，内地股东不限于证券公司”。

蓉胜称，设立合资公司是为把握金融改革和粤港金融合作所带来的发展机遇，充分抓住证券市场的快速发展的契机，拓展新的业务及利润增长点。

蓉胜股价上周收报20.97元，最近一个月下跌28%。(完)

欲浏览公告详情，请点选here (发稿 徐永；审校 林高丽)