中国个股：蓉胜超微拟发起设立粤港合资券商，港资持股51%

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海1月18日 - 中国上市电工企业--广东蓉胜超微线材股份有限公司--蓉胜超微 周一公告，拟以自有资金发起设立粤港合资证券公司，其中港资持股51%，公司持股为30%。
公告称，公司拟与在香港注册的尚乘资产管理有限公司、深圳市创盛资产管理有限公司共同在广东广州合作设立合资证券公司，各方均以货币出资，其中本公司持股30%，香港尚乘持股51%，深圳创盛持股19%。
此前，《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）之补充协议十提出：“内地证券公司、证券投资咨询机构对港澳地区进一步开放，允许符合设立外资参股证券公司条件的港资、澳资金融机构分别按照内地有关规定在上海市、广东省、深圳市各设立1家两地合资的全牌照证券公司，港资、澳资合并持股比例最高可达51%，内地股东不限于证券公司”。
蓉胜称，设立合资公司是为把握金融改革和粤港金融合作所带来的发展机遇，充分抓住证券市场的快速发展的契机，拓展新的业务及利润增长点。
蓉胜股价上周收报20.97元，最近一个月下跌28%。(完)
欲浏览公告详情，请点选here (发稿 徐永；审校 林高丽)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。