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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 09:25 BJT

永安期货：中国期指逼近前低，抄底资金入市

以下内容节选自1月18日的《期货日报》：

经过前一周的暴跌之后，上周跌势并未放缓，市场继续大幅下挫，上证综指一度逼近2015年低点2850点，期指三个品种全线走低，IF、IH及IC主力合约周度跌幅分别为9.25%、7.97%和13.72%。基差方面，由于上周是交割周，近月合约贴水大幅收窄，但远月合约并未跟随，负基差甚至出现扩大迹象。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水90.9、39.9和323.7点。

　　主力持仓方面，期指三个品种变化不一，与总持仓全线回落相反，部分品种主力出现大幅加仓。IF多空主力持仓双双走高，增仓幅度均在3000手之上，净空持仓降至74手；IH由于交割因素影响，主力持仓持续下滑，市场关注度较低，移仓迹象不明显；IC与IF恰好相反，多空主力持仓全部下滑，其中多头减仓1749手，空头减仓1979手，净空持仓降至27手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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