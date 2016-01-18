永安期货：中国期指逼近前低，抄底资金入市

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
以下内容节选自1月18日的《期货日报》：
经过前一周的暴跌之后，上周跌势并未放缓，市场继续大幅下挫，上证综指一度逼近2015年低点2850点，期指三个品种全线走低，IF、IH及IC主力合约周度跌幅分别为9.25%、7.97%和13.72%。基差方面，由于上周是交割周，近月合约贴水大幅收窄，但远月合约并未跟随，负基差甚至出现扩大迹象。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水90.9、39.9和323.7点。
主力持仓方面，期指三个品种变化不一，与总持仓全线回落相反，部分品种主力出现大幅加仓。IF多空主力持仓双双走高，增仓幅度均在3000手之上，净空持仓降至74手；IH由于交割因素影响，主力持仓持续下滑，市场关注度较低，移仓迹象不明显；IC与IF恰好相反，多空主力持仓全部下滑，其中多头减仓1749手，空头减仓1979手，净空持仓降至27手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。