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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 12:39 BJT

台湾货币市场：短率持稳到期续做，关注寿险资金变化

* 缺口小且金主续供应资金，调度无虞
    * 短票与RP利率持稳，但担忧寿险资金变化

     记者 董永年
    路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。交易人士指出，农历年前银行准备新钞兑换，以及外
资持续汇出等效应仍影响市场资金供应。不过今日票券商等缺口偏小，调度无虞，以到期续做为主。    
    
    〞相较于上周五，今年比较好，到期都能续。〞一位大型公股银行交易人士说。
    
    一大型票券商交易主管则称，今日大型公股银行有提供一周及两周的拆款，另外，大型金融机构也有开出
年前、后的买票利率，资金供应没有问题。
    
    〞大咖(金主)出手，市场还算宽。〞票券商交易主管说。
    
    不过交易商提及，寿险资金的变化，料牵动近期短票与债券RP利率。因接下来将陆续有20年公债、美元债
交割，以及农历春节前将发出保险满期金等变数，本周末至下周，短率可能会走高。
    
 本地时间12:16                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       33.580                     33.802   
 台湾加权股价指数<.TWII          7,777.07                   7,762.01    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.237%                    0.240%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.210-0.260%               0.210-0.320%
   --一周拆款利率区间           0.240-0.370%               0.230-0.370%
        
    **发票量少**
    
    在短票市场方面，大型票券交易商也指出，今日发票量小，纵然有些银行因换新钞导致周转不太充足，但
无碍于利率稳定。
    
    不过交易商对年前调度审慎以对。大型票券商交易员表示，预料农历年前资金会趋紧，主要观察政府基金
与寿险资金会不会回笼。像寿险业前两周因有例行性支出，就影响了票与债的利率。
    
    受农历春节影响落点影响，目前短票交易集中在60天期。集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自
保短票次级买卖断平均成交利率在0.345%，同前日；上日区间固定在0.345%，前日0.30-0.36%；上日成交量2.
39亿台币，前日3.8亿台币。60天期上日的平均利率在0.369%，前日在0.366%，上日区间0.31-0.51%，前日0.3
1-0.39%；上日成交243.72亿台币，前日90.69亿台币。    
    
    今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%。年关后的成交利率则在
0.36-0.38%。 
          
    周一央行定存单到期554.50亿。发行情况则待稍晚央行公布。
    
    本周中央银行定存单到期总额为1兆2,558.20亿台币，到期分布为：周二494亿台币；周三4,535.50亿；周
四1,281.20亿以及周五5,693.0亿亿台币。

    拆款中心资料 显示，修正后周五的超额准备为282亿台币，至周日累积超额准备为3,057亿台币、加
计前期1%的超额准备为6,301亿台币。  
        
    
    **RP尚持稳**  
    
    债券附买回(RP)市场方面，今日资金状况大致平稳，以续做为主。不过农历年关将近，对于后续变动审慎
以对，RP利率或有走高机会。
    
    一大型证券商交易员表示，将特别关注寿险业的资金变动，像是农历春节前将发出的保险满期金等，可能
引发寿险业赎回货币型基金，导致投信走钱。
    
    大型票券商交易员则称，因应节前的资金情势，已将跨年RP利率提高，无论公债或公司债，节前RP利率为
0.25-0.30%，节后则做在0.35%。
    
    〞感觉银行资金不似国历年关前紧，但我们谨慎以对。〞交易员说。
    
    今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端在0.35-0.37%，大致同上日；短天
期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，尚在上日水位游走。 

    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率今日勉力持稳；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.33%
，大致可同上日；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.38%。跨年成交仍少。(完)  

 (审校 林高丽)

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