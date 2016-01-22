《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月18日-22日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中国经济增速步入6时代，“挂低档、稳油门”供需两端齐发力

中国2015年经济增速正式降档至“6时代”，创出25年来最低。展望2016年，去产能、去库存对投资和工业的重压依旧，新旧经济增长动力转换仍青黄不接，预计经济增速将再下一个台阶。中国去年四季度GDP同比增长6.8%，和路透调查预估中值相符，刷新2009年一季度以来最低水平；2015年全年GDP增长6.9%，为1990年以来最低水平。

--中国经济：经济下行压力加大，更加注重推进供给侧结构性改革--总理

中国总理李克强周一表示，当前国际形势错综复杂，国内经济下行压力加大，要以新发展理念引领改革发展，着力推进结构性改革，更加注重推进供给侧结构性改革。要培育发展新动能，改造提升传统动能，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

--中国央行：将安排6,000亿资金提供中期流动性，满足春节前后资金需求

中国央行日前召开商业银行座谈会部署春节前后银行体系流动性管理工作，称对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）等操作安排6,000亿元以上资金予以支持。

--中国央行：按需足额提供流动性支持，设定SLF利率指导资金价格

面对突然紧张的资金面，中国央行本周除在公开市场上放量逆回购外，SLO、MLF和SLF多种工具亦齐上阵，周四并再明确表示按需足额提供流动性支持，以稳定春节前不安的市场情绪。交易员并透露，此前央行分支机构曾通知，要求地方金融机构若以高于设定的各期限SLF利率，从市场上借入资金，需要提前报备，显示央行在本次流动性吃紧过程中，量价均在调控范围内。

--中国央行：过度降准不利稳汇率，6,000亿元中期流动性有替代降准作用--专家

中国央行研究局首席经济学家马骏称，春节期间流动性需求的季节性特征使得央行倾向采用短中期流动性管理工具；6,000亿元人民币以上中期流动性有替代降准的作用,而过度降准不利稳汇率。

--中国央行：对境外金融机构境内存放征收存准，不会影响境内人民币流动性

中国央行周一宣布，自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率；此举不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。央行公告亦证实了路透周日的消息报导。

--中国经济：正确看待GDP增长数据，对其质疑不符实际情况--统计局副局长

中国国家统计局副局长许宪春撰文称，中国的统计调查和行政记录为GDP(国内生产总值)核算提供了丰富的基础数据，GDP核算方法已经与国际标准接轨，要正确看待中国GDP增长数据，对其质疑不符合实际情况。

--《焦点》中国央行摆出严密防守阵型，稳利率以维持货币政策独立性

稳定人民币汇率无疑是中国央行当前货币政策的重点，虽导致外汇占款巨幅下降并致流动性抽紧，但央行以实际行动表明，目前其宁愿以短期限工具提供对冲，也不愿在春节前降准。分析人士并指出，当前央行力保本币短端利率稳定，是为了坚守货币政策的独立性。

--达沃斯论坛：中国证监会副主席称，政府有办法支持经济

中国证监会副主席方星海周四参加达沃斯世界经济论坛会议时表示，中国有办法避免经济更急剧地放缓，特别是在财政政策方面。

--中国政策：促进加工贸易创新发展，稳定纺织服装等传统优势产业--国务院

中国正努力将“大进大出,两头在外”的贸易模式逐步变为“优进优出”。国务院周一发文促进加工贸易创新发展，在稳定经济增长和就业预期的同时，推动中国产业向全球价值链高端跃升，助力贸易大国向贸易强国转变。

--中国数据：12月FDI同比降5.8%，今年外贸形势仍严峻--商务部

中国商务部周三公布，2015年12月中国实际使用外资(FDI)同比下降5.8%，但全年规模再创新高；对外非金融类直接投资（ODI）总额亦达历史高位，并逼近FDI规模。

--中国就业：2015年末城镇登记失业率为4.05%，较上年末略降--人社部

中国人力资源和社会保障部周五公布，2015年末中国城镇登记失业率为4.05%，与三季度末持平，较2014年末的4.09%略有下降。 ==========================================================================

【金融】

--《焦点》中国央行严控跨境人民币资金池业务，缓解资本外流压力

中国央行在维稳外汇市场和打击跨境套利上并未停步。继在离岸市场重拳打击人民币空头等系列举措后，央行正在对商业银行跨境人民币资金池业务流出强化短期监管，此举将增加境外做空人民币的成本，有利于防范资金异常流动以缓解资本外流压力。

多位消息人士周二透露，央行要求严控资金池业务的净流出上限，任意时点净流出余额不得大于0；央行多个省份的分支机构已收到总行最新要求并在近两日召开工作会议向辖内银行传达落实。

--中国金融：12月全口径外汇占款减少6,290亿元，创历史第三大降幅

中国央行周一晚公布，12月金融机构外汇占款减少6,290亿元人民币，减少额创历史第三大降幅；去年全年全口径和央行口径外汇占款均创下年度最大跌幅。

--中国央行：2015年末社会融资规模存量138.14万亿元，同比增长12.4%

中国央行周四公布社会融资规模存量数据显示，2015年末社会融资规模存量为138.14万亿元人民币，同比增长12.4%。

--中国金融：财政部研究面向社保基金及住房公积金等发行地方债--报载

中国证券时报周五援引财政部国库司副司长杨瑞金称，今年积极的财政政策力度将会加大，并阶段性提高财政赤字率，做好地方债和国债发行平稳衔接；同时进一步提高地方债发行定价市场化水平，并研究面向社会保险基金、企业年金、住房公积金等发行地方债。

--中国金融：社保基金出资逾11亿元投资东方资产管理股份公司，持股2%

中国全国社保基金理事会日前称，根据国务院对中国东方资产管理公司转型改制问题的批复，全国社会保障基金理事会与财政部共同发起设立中国东方资产管理股份有限公司；近日，全国社保基金理事会与财政部签署了发起人协议，其中，全国社保基金理事会出资11.07亿元，持股2%。

--全球金融：银行返还中国资本市场投资额度，因客户不再需要其做中间人

全球银行业者开始返还用于购买中国股票和债券的投资额度，因为投资中国市场的替代渠道以及人民币贬值因素令这个一度肥美的业务变成亏本买卖。

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【固定收益】

--《分析》中国央行频出招单周放水超1.3万亿，尽力延迟降准助稳汇率

外汇占款大降、年度缴税，以及将开始的CNH缴存准等影响本周集中发酵，中国央行除在公开市场放巨量进行逆回购外，截至目前，本周已两次SLO和MLF，伴以SLF多管齐下，加上国库现金定存招标，单周净投放资金逾1.3万亿人民币，按需足额提供流动性支持态度坚决。

业内人士认为，在汇率问题未解决情况下，央行上述举措料意在最大限度地延迟降准时点。考虑春节前例来是资金备付高峰期，若流动性紧张蔓延至股市引发金融风险担忧，仍不排除降准现身；惟央行连环动作后，这种可能性进一步下降。 =======================================================================

【外汇】

--中国外汇：央行对汇率管理的“爬行钉住”缺陷很多，要加强资本管制--专家

原中国央行货币政策委员会委员余永定指出，目前央行对汇率管理的“爬行钉住”缺陷很多，应该放弃；除调整汇率政策、汇率制度外，另一个非常重要措施就是加强资本管制；此外尽可能增加汇率的灵活性，让人民币钉住宽幅波动的货币篮子。

--人民币汇率：实际与名义有效汇率12月双双下跌，2015年涨幅逾3%

国际清算银行(BIS)最新公布，12月人民币实际与名义有效汇率指数均现回落，其中当月人民币实际有效汇率指数跌0.53%至130.31，暂时脱离历史新高，上月调整后为环比上涨1.53%；人民币名义有效汇率指数下跌1.10%至125.89，上月调整后环比上涨1.39%。

--中国外汇：去年12月银行结售汇逆差大增，贬值预期不减料逆差续扩

中国去年12月银行结售汇逆差环比大增逾六成，除了年底旺盛的购汇实需之外，强烈的人民币贬值预期也让购汇节节攀升。由于今年前两周人民币快速大跌加剧了贬值预期，料1月结售汇逆差仍将扩大。 ==========================================================================

【证券/行业】

--中国证券：2015年的异常波动反映中国股市不成熟，需强化监管--证监会主席

中国证监会主席肖钢近日对2015年的中国股市做出总结，表示股市的异常波动充分反映了中国股市的不成熟，也暴露了证监会监管有漏洞，必须深刻吸取教训，加强监管防范风险。

--中国证券：新三板将暂停类金融机构挂牌，包括小贷公司、典当行等--消息

据三位消息人士透露，全国中小企业股份转让系统(新三板)近日下发通知要求，所有类金融企业全部暂停办理挂牌手续。

--中国房地产：2015年房价以涨势收尾，整体持续恢复一线城市热度不减

在支持刚需、改善需求以及去库存的宽松政策基调下，中国楼市整体持续恢复，2015年房价以涨势收尾，而一线城市房价涨幅继续遥遥领先。

--中国个股：慧球科技控股股东部分股份被强平，杠杆融资触及平仓线

中国广西慧球科技股份有限公司公告称，因股价下跌且未及时补仓，控股股东、公司董事长顾国平透过资产管理计划所持的部分股份周一被强行平仓。这是近期首个披露的大股东杠杆融资被强平案例。

--香港新股：中国邮储银行高至150亿美元IPO进入保荐人遴选工作

据一名知情人士对路透称，中国邮政储蓄银行已邀请投行为其高至150亿美元香港首次公开发售（IPO）竞逐保荐人席位，这有可能是今年全球最大宗IPO。

--香港个股：港交所未来三年拟建设在岸大宗商品现货平台，深化跨境交易

以市值计亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所（港交所）行政总裁李小加称，未来三年公司目标在中国内地建设大宗商品现货交易及融资平台，并深化股票和定息与货币产品跨境交易服务。

--中股业绩：宝钢股份去年实现净利9.61亿元，同比大降83.4%--业绩快报

中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司周二发布业绩快报，2015年实现净利润9.61亿元人民币，同比大降83.4%，受钢价创20多年来新低以及汇兑损失等拖累。

--《焦点》2015年中国发电量及钢产量双双下滑，数十年来头一遭

中国2015年发电量及钢铁产出下滑，为数十年来首见，在此同时煤炭产出则是连续第二年走低，这显示出经济放缓及向消费带领经济成长转型过程中，工业消费受创的情形。

--中国能源：去年石油需求或增长2.5%，但2016年可能转弱

2015年中国隐含石油消费增长2.5%，受汽油和柴油使用强劲增长推动，未受经济增长放缓及许多其他大宗商品需求下降的影响。

--中国能源：到2015年底，全社会存煤已经持续48个月超过3亿吨--中煤协