金瑞期货：现货市场遇冷，上期有色金属指数平台整理

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
以下内容节选自1月18日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数下跌1.87%，全球股市动荡和原油新低都对基本金属价格构成冲击，上期有色金属指数在周初大幅下跌后暂时企稳，最终报收于2047.06点。全周成分商品涨跌互现，铜、铝、锌、铅、镍、锡周涨跌幅分别为-2.94%、-0.47%、-2.52%、-2.01%、0.22%和1.28%。
展望后市，人民币汇率依然是判断价格趋势的核心要素。后市还需观察人民币为短期贬值还是中长期缓慢贬值，若是前者，必将加剧市场动荡，带来短期做空动能；若为后者，则将推升沪伦铜比值趋势性走高，对沪市金属价格形成一定支撑。
预计本周上期有色金属指数将处于波动率往下、价格走平的状态，在前期1990—2030点平台做振荡整理。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。