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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 09:41 BJT

金瑞期货：现货市场遇冷，上期有色金属指数平台整理

以下内容节选自1月18日的《期货日报》：

上周，上期有色金属指数下跌1.87%，全球股市动荡和原油新低都对基本金属价格构成冲击，上期有色金属指数在周初大幅下跌后暂时企稳，最终报收于2047.06点。全周成分商品涨跌互现，铜、铝、锌、铅、镍、锡周涨跌幅分别为-2.94%、-0.47%、-2.52%、-2.01%、0.22%和1.28%。

　　展望后市，人民币汇率依然是判断价格趋势的核心要素。后市还需观察人民币为短期贬值还是中长期缓慢贬值，若是前者，必将加剧市场动荡，带来短期做空动能；若为后者，则将推升沪伦铜比值趋势性走高，对沪市金属价格形成一定支撑。

　　预计本周上期有色金属指数将处于波动率往下、价格走平的状态，在前期1990—2030点平台做振荡整理。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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