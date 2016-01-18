《路透晚报》--1月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：对境外金融机构境内存放征收存准，不会影响境内人民币流动性

中国央行周一宣布，自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率；此举不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。央行公告亦证实了路透周日的消息报导。

--中国政策：促进加工贸易创新发展，稳定纺织服装等传统优势产业--国务院

中国正努力将“大进大出,两头在外”的贸易模式逐步变为“优进优出”。国务院周一发文促进加工贸易创新发展，在稳定经济增长和就业预期的同时，推动中国产业向全球价值链高端跃升，助力贸易大国向贸易强国转变。

--《综述》台湾民进党完全执政，首位女总统称将建立可持续两岸关系

台湾民进党周六于总统及国会选举取得亮眼成绩，达到完全执政目标。国民党延续2014年底地方选举溃败之势，拱手交出中央执政权。蔡英文成为台湾首位女总统。

--《台湾政经焦点》民进党总统大赢逾300万票且完全执政，新民意料不会组阁

台湾民进党总统候选人蔡英文周六以逾689万票、308万票的差距赢得总统大选，此外民进党也在本次立法委员选举以过半数，掌握了国会的多数，执政的国民党惨败。原本外界期待新民意能提成组阁的议题，恐怕未能付诸实现。

--中国房地产：2015年房价以涨势收尾，整体持续恢复一线城市热度不减

在支持刚需、改善需求以及去库存的宽松政策基调下，中国楼市整体持续恢复，2015年房价以涨势收尾，而一线城市房价涨幅继续遥遥领先。路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，去年12月70个大中城市新建住宅（包括新建商品住宅和保障性住房）销售价格同比升1.6%，连续第三个月上升且涨幅较11月的0.9%明显扩大。

--新闻稿：人民币长期贬值将损害中国房地产开发商--标普

如果人民币汇率长期疲弱，在境外债务市场大量发债的中国房地产开发商将面临额外压力，标准普尔评级服务在今日发布的题为《人民币贬值将进一步对中国房地产开发商施压》的报告中如是表示。

--投行观点：预计2016年中国预算赤字率上调到3%，企业降税存较大空间--中金

中国大型投资银行--中金公司周一表示，过去两年中国积极财政政策的实际执行“雷声大，雨点小”，改变这种局面首先要大幅降低政府公共部门的储蓄，并预计2016年财政预算的赤字率会从去年的2.3%上调到3%。

【金融】

--全球金融：中国主导成立的亚投行开业，或改变世界金融格局

亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)周六举行了盛大的开业仪式。外界认为中国筹建这家国际性开发银行来与美国领导下的世界银行抗衡，当前中国正积极寻求改写全球开发融资方面的规则。

--全球金融：银行返还中国资本市场投资额度，因客户不再需要其做中间人

全球银行业者开始返还用于购买中国股票和债券的投资额度，因为投资中国市场的替代渠道以及人民币贬值因素令这个一度肥美的业务变成亏本买卖。

--香港金融：金管局总裁强调没有计划改变联系汇率制度

港元周一早盘一度跌至逾四年低点，香港金管局总裁陈德霖强调，尽管近来市场动荡，但香港没有计划改变现行港元挂钩美元的联系汇率制度；近期香港经济增长放慢，股市稍为回落，资金流出港元属自然现象，呼吁市场不必反应过敏。

--中国金融：陆金所完成12.16亿美元B轮融资，最快下半年IPO

中国平安旗下陆金所控股近期完成12.16亿美元融资，融资完成后，陆金所估值达到185亿美元。陆金所董事长计葵生预计，公司最快下半年实现首次公开发行（IPO），目前仍在评估海外和国内上市的可能性。

--香港金融：环球市场大幅波动，外汇基金去年表现难言乐观--财政司长

香港财政司司长曾俊华表示，去年环球市场大幅波动，外汇基金全年表现难言乐观，但由于基金主要用途是维持香港货币体系和金融体系稳定，因此须稳健为先，不宜过于进取，亦不必太着眼于短期升跌波动。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周新增28天期逆回购报需求，其他如常

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中逆回购期限在此前七天一种基础上，新增28天期品种，正回购期限依旧为14天和28天。

--中国货币市场：缴税在途资金供给仍显紧俏，离岸存准上缴令谨慎情绪升温

中国银行间市场周一主要回购利率虽多回落，但资金供给仍显紧俏。交易人士表示，上周五央行MLF投放驰援，但在缴税因素扰动下流动性仍未明显松动，隔夜供不应求，致机构需求向七天品种延伸，相较之下非银机构拆借更为不易。

--中国债市动态：现券及国债期货皆走弱，CNH存准新规令短期资金预期谨慎

中国银行间债市周一早盘现券及国债期货皆走弱；正逢缴税资金面稍紧，而为减轻人民币做空压力，央行又放出了离岸人民币境内存放执行正常存款准备金率的大招，令短期资金预期较为谨慎，来自部分外资行的抛压也有所增多。

--新债招标：中国农发行七年债收益率3.1909%，10年收益率3.1929%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的七及10年期增发债中标收益率分别为3.1909%和3.1929%，对应投标倍数为2.87倍和3.06倍。稍早该行结束招标的三期固息债，其中两年期中标利率为2.68%，三年和五年品种中标收益率分别为2.7005%和2.9208%，对应投标倍数2.78倍、3.13倍和3.08倍。

【外汇】

--中国外汇：资本市场日益开放，应主动适应汇率波动--人民日报评论

中国人民日报周一刊登评论文章称，在一个越来越市场化的环境下，汇率波动实属正常。特别是对于一个资本账户逐步开放的市场，不管是机构还是普通投资人都要学会适应这种汇率的起伏。

--中国汇市：人民币早盘小升但成交萎缩，央行出手抑制投机离岸CNH大涨

人民币兑美元即期周一早盘小涨，中间价调升继续引导市场稳定预期。交易员称，虽然客盘购汇需求仍不少，但汇价却小幅升值，央行除了维稳市场，亦出手调控境外机构在境内人民币存款准备金率，继续抑制投机，短期人民币料延续当前窄幅横盘走势。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数上周反弹0.43%，并重返100关口

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.39，较前周反弹0.43%，较2014年底则微升0.39%，上周指数重返100关口。

--离岸人民币：台湾金管会最快月底要求银行增提TRF损失准备--官员

人民币此前接连重挫引起台湾银行业TRF(目标可赎回远期契约)风暴，两位金管会官员周一表示，金管会最快月底将发布函令要求银行依据人民币TRF客户损失情况增提准备，并将祭出新规要求TRF交易期初缴交2%保证金。

【证券/行业】

--中国证券：2015年的异常波动反映中国股市不成熟，需强化监管--证监会主席

中国证监会主席肖钢近日对2015年的中国股市做出总结，表示股市的异常波动充分反映了中国股市的不成熟，也暴露了证监会监管有漏洞，必须深刻吸取教训，加强监管防范风险。

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，抄底资金介入致大盘低开高走

中国股市沪综指周一缩量小幅收升。分析师指出，周末监管层表态有利于稳定市场情绪，今日大盘低开后吸引部分抄底资金进场，股指震荡走高，中小盘股有走稳迹象，但成交量未出现有效放大，显示投资者心态依然谨慎。

--中国铁路：2016年目标完成固定资产投资8,000亿元，与上年目标持平--新华

中国铁路总公司总经理盛光祖周日表示，今年将保持铁路建设投资规模，目标完成固定资产投资8,000亿元人民币，并加大以中西部地区为重点的铁路建设力度。

--中国个股：青岛海尔拟以54亿美元现金收购通用电气家电业务

中国家电大厂青岛海尔股份有限公司周一发布重大资产购买预案称，公司与通用电气 GE.N 签署协议，拟通过现金方式向通用电气购买其家电业务相关资产，交易金额为54亿美元。因上交所需对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

--中国个股：万达集团董事长称，计划将互联网金融业务进行IPO

中国房地产与投资企业--大连万达集团董事长王健林周一称，计划使旗下互联网金融业务进行首次公开发行(IPO)，看好其购物商场数以百万计客流所带来的蓬勃发展。

--中国汽车：北京等东部11省市油品将于4月1日起采用国五标准--环保部

中国环保部和工信部联合发布关于实施第五阶段机动车排放标准的公告，根据油品升级进程，中国分区域实施机动车国五标准，北京等东部11省市油品将于今年4月1日起采用国五标准，全国则自2017年1月1日起。

--美国个股：京东旗下京东金融获红杉资本等共计66.5亿元融资

中国大型电子商务企业--京东上周六宣布，旗下京东金融完成66.5亿元人民币融资，红杉资本中国基金、嘉实投资和中国太平保险领投。

--美国个股：高通宣布与贵州省政府合资2.80亿美元成立研发公司