东海期货：基本面堪忧，郑商所易盛农期指数仍在寻底

白糖价格走低。因巴西去年12月白糖产量数据好于预期，国际原糖价格一度跌至两个月低点，但随后的反弹也未能带动郑糖上升。究其原因在于，随着春节临近，国内糖市逐步进入传统淡季，加上宏观面不佳，市场对后市缺乏信心，影响了下游节前备货热情，市场期待的采购需求旺季未能实现。而供应端则将迎来高峰，季节性供需矛盾显现出来。预计短期内白糖将维持振荡偏弱态势。(完)