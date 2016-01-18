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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 09:40 BJT

东海期货：基本面堪忧，郑商所易盛农期指数仍在寻底

以下内容节选自1月18日的《期货日报》：

上周，国内金融市场波动剧烈，系统性风险凸显，带动商品市场走弱，易盛农期指数继续探底。截至1月15日，易盛农期指数报收于982.26点。

　　白糖价格走低。因巴西去年12月白糖产量数据好于预期，国际原糖价格一度跌至两个月低点，但随后的反弹也未能带动郑糖上升。究其原因在于，随着春节临近，国内糖市逐步进入传统淡季，加上宏观面不佳，市场对后市缺乏信心，影响了下游节前备货热情，市场期待的采购需求旺季未能实现。而供应端则将迎来高峰，季节性供需矛盾显现出来。预计短期内白糖将维持振荡偏弱态势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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