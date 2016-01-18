东海期货：基本面堪忧，郑商所易盛农期指数仍在寻底

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
以下内容节选自1月18日的《期货日报》：
上周，国内金融市场波动剧烈，系统性风险凸显，带动商品市场走弱，易盛农期指数继续探底。截至1月15日，易盛农期指数报收于982.26点。
白糖价格走低。因巴西去年12月白糖产量数据好于预期，国际原糖价格一度跌至两个月低点，但随后的反弹也未能带动郑糖上升。究其原因在于，随着春节临近，国内糖市逐步进入传统淡季，加上宏观面不佳，市场对后市缺乏信心，影响了下游节前备货热情，市场期待的采购需求旺季未能实现。而供应端则将迎来高峰，季节性供需矛盾显现出来。预计短期内白糖将维持振荡偏弱态势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。