台湾债市：10年债殖利率触历史新低后反弹，关注明日20年长债标售结果

路透台北1月18日 - 台湾指标10年公债 殖利率周一早盘触历史新低后小幅反弹。交易员指出，盘初104/12殖利率随美债开低续探历史盘中新低，但台股跌势收敛也引来获利了结卖需，令该券殖利率触底反弹，后续关注明日20年长债标售结果。

他们指出，随着早盘台股一度由黑翻红，卖压出炉带动台债主流券殖利率反弹走高，且因104/12殖利率频探历史新低，多方操作趋于谨慎，该券殖利率跌破0.96%立即引发卖压，预估殖利率回到1%才会有明显买盘进场承接。

今日104/12殖利率盘中低位来到0.9588%，再创历史新低。

〞(104/12)在1%以下大家都很毛，若央行不再降息，这个利率不知道能撑多久。〞一位大型证券交易员说。

至于今年首档20年长债 将于周二(19日)标售，上日发行前交易首次成交在1.53%，大型寿险交易员表示，初估此次得标利率落在1.52-1.55%，近期国际板债券发行量并不多，而资金仍有去化压力，且第一季长债筹码供给较少也有利于多方 。

交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间则在0.95-1.00%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.62%。

本地时间10:00时，五年券104/13期殖利率升0.15个基点至0.6050%；10年券104/12殖利率亦升0.91个基点至0.9800%。台股加权指数 则跌0.04%，跌幅较开盘收敛许多。

美国公债价格周五上涨，此前弱于预期的经济数据增加对美国经济力道的质疑，且油价暴跌打击全球股市，增添投资者对避险公债的买兴。指标10年期公债 收益率跌至1.986%的三个月低位。

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