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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 10:25 BJT

金属期市：期铜因中国料稳定人民币汇率而攀升，但卖压依然沉重

人民币兑美元即期周一开盘走强，此前据路透报导，中国央行将对境外人民币同业存款执行正常存款准备金率。

美国12月零售销售意外下降，且工业生产连续第三个月下滑，成为美国第四季度经济增长大幅度刹车的最新迹象。

数据显示，对冲基金和资产管理公司增加铜期货和期权空仓。

中国国有研究机构安泰科表示，受铝价大跌影响，中国大型氧化铝炼厂已经开始减产。

中国周二将发布第四季国内生产总值(GDP)数据。鉴于产出放缓以及投资疲弱，中国2015年GDP或创25年最慢增速。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/孙国玉；审校 张荻/王兴亚)

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