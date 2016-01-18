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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 10:21 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走高，因油价反弹

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    * 澳元出现逢低买盘，涨0.4%，稍早触及0.6830美元
    * E-迷你标普500指数期货涨0.1%，稍早跌1%。美国原油期货跌幅由3
%缩减至0.75%
    * 动能指标中性，五、10和20日均线向下，20日波林格区间扩大
    * 技术面显示目标位在0.6263，此为2001/2011年涨势的76.4%回档位
    * 稍早低点0.6830与周五跌势50%回档位0.6915分别是初步支撑/阻力
位
    * 图表：reut.rs/1QgA3ri
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 徐文焰)

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