背景资料：中国2015年811汇改以来部分外汇政策一览

路透北京1月18日 - 以下是路透整理的2015年8月11日中国汇改以来的部分外汇政策：

**2016年1月**

--中国央行表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。这一措施不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。央行公告证实了路透稍早的消息报导。

--中国央行称，第二批境外央行类机构完成备案，正式进入中国银行间外汇市场，有利于稳步推动中国外汇市场对外开放。第二批境外央行类机构包括印度储备银行、韩国银行、新加坡金管局、印度尼西亚银行、国际清算银行、国际金融公司。

--路透消息称，中国国家外汇管理局部分分局窗口指导辖内银行，要求加强银行代客售付汇业务监管，控制1月售汇总量，以加强企业和机构等蚂蚁搬家式购汇管理。

--中国央行称，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23:30；同时，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。并进一步引入合格境外主体。

**2015年12月**

--据路透消息，中国央行窗口指导暂停机构申请新的RQDII（人民币合格境内机构投资者）相关业务。业内人士认为，此举是为了缓解中国资本净流出压力以及防范机构产品投向风险。

--路透报导称，央行暂停个别外资行跨境及其参加行的境内外汇业务。被暂停的外汇业务包括现货远期交易等，时间至2016年3月底。

--中国外汇交易中心发布CFETS人民币汇率指数，同时发布BIS货币篮子和SDR货币篮子权重的人民币汇率指数，力图扭转市场普遍看重单一人民币对美元名义汇率状况。

--人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到阿联酋和泰国，投资额度均为500亿元人民币。

--中国央行发布关于金融支持天津、福建和广东自由贸易试验区建设的指导意见，对在自贸试验区内注册的、负面清单外的境内机构实行限额内资本项目可兑换，研究在自贸试验区内就业并符合条件的境内个人按规定开展各类人民币境外投资。

**11月**

--路透消息称，中国央行日前悄然束紧境外人民币清算行、参加行跨境融资渠道，不少清算行及参加行已被暂停人民币账户融资及参与债券回购交易。市场人士分析，央行此举意在限制资金调出境外使用，以稳定离岸人民币汇率。

**9月**

--中国央行称，允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易；境外央行类机构及其交易对手都不需要为此类交易交存外汇风险准备金。

--中国央行正式发布便利跨境人民币资金池业务通知，明确进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；该措施提升了跨国企业人民币的可得性，并推动人民币国际化。

--外管局加强外汇购售汇核查，并发布相关核查文件。一方面规定2016年起每卡年境外提现累计不得超过等值10万元人民币。 同时对地下钱庄等渠道开展专项查处。

--路透消息称，中国央行要求严查人民币参加行购售汇业务的真实性，防范跨境套利（杜绝企业利用虚假单证或重复使用单证办理“内购外结”）；并已上调个别银行的人民币即期购售汇平盘交易手续费至0.3%。

**8月**

--8月11日，中国央行宣布中间价市场化改革，完善中间价报价，将参考上日收盘价，并综合考虑外汇供求情况，最终确定中间价报价，同时宣布一次性贬值约2%。

--2015年8月31日晚紧急发布通知，要求办理远期售汇业务的银行向人民银行专用账户交存名义本金20%的风险保证金，冻结一年，无利息。9月2日上午央行补发《关于远期售汇宏观审慎管理有关事项的通知》，进一步收紧衍生品市场。

--2015年8月底，中国取消2006年出台的一系列房地产外资准入限制规定，包括取消外商投资房地产企业办理境内贷款、境外贷款、外汇借款结汇必须全部缴付资本金要求；放宽境外分支机构和个人购房条件。

--8月12日《国家外汇管理局综合司关于加强近期银行代客售汇业务监测的紧急通知》，要求银行加强对购汇大客户实施监测，监测范围是10家银行。其中中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、招商银行七家为必选银行，各分局在根据辖内情况自行选择三家银行，并每个工作日向外管局汇报。