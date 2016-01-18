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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 10:38 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因选后外资汇出及进口商抢进美元

路透台北1月18日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价走贬。交易员指出，周六选举结果民进党完全执政，外资对两岸关系存疑虑呈小幅汇出，加上全球股市下跌，避险情绪升高，使台币走势趋贬。

他们表示，今天韩元走势虽稳，惟受到外资汇出影响，台币走势偏弱；进口商则担心台币续贬，纷纷进场买入美元，台币盘中一度贬破33.600整数价位。

〞早上看到进口商比较紧张，但出口商可能会出来丢美金，加上韩元走稳，台币应该会撑在33.600附近。〞一位大型商银交易员说。

他们并称，随着外资小幅汇出，市场避险情绪升高，进口商纷纷进场买入美元，但因韩元走势趋稳，美元买盘略显踌躇，使台币在33.600上下拉锯。

台币早盘实质交易区间落在33.570-33.649；上日在33.478-33.615。

本地时间10:26，韩元兑美元 报1,213.3，上日收在1,213.4；台股加权指数 小涨0.03%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报33.590/33.630，上日收在33.645。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.550-33.750

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--《一周经济焦点》中国GDP表现或令海内外央行忧心 (完) (记者 罗两莎；; 审校 张喜良)

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