台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因选后外资汇出及进口商抢进美元

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透台北1月18日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价走贬。交易员指出，周六选举结果民进党完全执政，外资对两岸关系存疑虑呈小幅汇出，加上全球股市下跌，避险情绪升高，使台币走势趋贬。
他们表示，今天韩元走势虽稳，惟受到外资汇出影响，台币走势偏弱；进口商则担心台币续贬，纷纷进场买入美元，台币盘中一度贬破33.600整数价位。
〞早上看到进口商比较紧张，但出口商可能会出来丢美金，加上韩元走稳，台币应该会撑在33.600附近。〞一位大型商银交易员说。
他们并称，随着外资小幅汇出，市场避险情绪升高，进口商纷纷进场买入美元，但因韩元走势趋稳，美元买盘略显踌躇，使台币在33.600上下拉锯。
台币早盘实质交易区间落在33.570-33.649；上日在33.478-33.615。
本地时间10:26，韩元兑美元 报1,213.3，上日收在1,213.4；台股加权指数 小涨0.03%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报33.590/33.630，上日收在33.645。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.550-33.750
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--《一周经济焦点》中国GDP表现或令海内外央行忧心 (完) (记者 罗两莎；; 审校 张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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