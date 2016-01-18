韩国金融市场：韩股下滑至近五个月低点因油价下挫，韩元基本持平

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
与此同时，建筑企业类股 最多上涨2.6%，此前伊朗的制裁解除，提振对韩国公司将赢得更多伊朗订单的预期。
外资料连续第八个交易日卖超韩股，周一截至中午时净卖出2,053亿韩元韩股。
韩元/美元 早盘尾段小涨，跟随日圆涨势。
韩元/美元 报1,212.9，较上日收盘位1,213.4基本持平。
三年期韩债期货3月合约 涨0.06点，报109.70。
0222 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,212.9 1,213.4
日圆/韩元 10.3394/489 10.3681
韩国公债期货 * 109.70 109.64
韩国综合股价指数 1,872.40 1,878.87
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙国玉/许娜/白云; 审校 张荻/高琦/王兴亚)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。