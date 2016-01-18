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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 11:20 BJT

《汇市简讯》澳元/离岸人民币亚洲盘走势震荡，但目前基本持平

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* 早盘因澳元面临抛压，走势震荡，目前持平

* 离岸人民币受到存款准备金率动态影响 ，E-迷你标普500指数期货和油价自稍早前低位反弹为澳元带来提振

* 动能指标呈中性，五、10、20日移动均线下移，看跌形态

* 需收于不断下降的10日移动均线切入位4.6263下方，才能改变看跌格局

* 稍早前的低位4.5079和始于10月的趋势线低位4.4763为接下来的支撑位

* 图表：reut.rs/1QgHIpq (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王颖)

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