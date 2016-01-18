《汇市简讯》澳元/离岸人民币亚洲盘走势震荡，但目前基本持平

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0300GMT
* 早盘因澳元面临抛压，走势震荡，目前持平
* 离岸人民币受到存款准备金率动态影响 ，E-迷你标普500指数期货和油价自稍早前低位反弹为澳元带来提振
* 动能指标呈中性，五、10、20日移动均线下移，看跌形态
* 需收于不断下降的10日移动均线切入位4.6263下方，才能改变看跌格局
* 稍早前的低位4.5079和始于10月的趋势线低位4.4763为接下来的支撑位
* 图表：reut.rs/1QgHIpq (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王颖)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。