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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 11:57 BJT

《中国2016年国债发行中标明细表》--1月18日

以下为2016年发行的各期记账式附息国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间  期限  票面利率  预测利率  边际利率  发行规模  投标倍数   
                    (年)                                 (亿元)
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  一期      1/6       1     2.32%     2.35%     2.36%     200       2.15
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  2015年    1/6      10     2.8607%   2.89%     2.8888%   200       3.68
  第23期续发
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 *二期      1/13      5     2.53%     2.60%     2.57%     200       3.46
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  合计                                                    600
    
 以下为2016年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限  加权收益率   边际收益率  发行规模  投标倍数
                   (天)                            (亿元)
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  一期      1/8     91    2.2581%       2.3057%     100      4.04
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 *二期      1/15    91    2.1727%       2.2325%     100      3.56
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 *三期      1/15   182    2.1798%       2.2675%     100      2.90
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  合计                                              300  
    
  注:1.*代表新增
     2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。
     3.2015年国债发行中标明细表请点选 
       2014年国债发行中标明细表请点选 (完) 
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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