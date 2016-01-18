版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 16:05 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月18日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
*进出口行      至多50           3       周四招标      固息增发债    1/21-1/26
               至多60           5
               至多70          10
                     (2015年第17期、16期和14期增发债)
*国开行        至多40           1       周四招标      浮息增发债    1/22-1/25
               至多20           3                     浮息增发债
               至多40          20                     固息金融债
      (20年为第五期新发债；1/3年为第一、二期浮息债增发，两期均为3M Shibor基准)        
*国开行        至多25           1       周二招标      固息金融债    1/20-1/25
               至多60           3                     固息增发债    1/20-1/21
               至多70           5     
               至多60           7     
               至多130         10  
   (2016年第四期新发债及2015年第23、20、21和18期增发债，1年可追加发行至多15亿用于柜台分销)      
  
*农发行        40               2        2.68%        固息新发债    1/19-1/20
               50               3        2.7005%      固息增发债
               50               5        2.9208%
               50               7        3.1909%
               50              10        3.1929%
                     (两年期为今年第6期债；3-10年为第2-5期固息债第二次增发)
 进出口行      60               3       *2.5939%       固息增发债   1/14-1/18
               70               5       *2.8316%
               70              10       *3.0790%
                     (2015年第17期、16期和14期增发债)
 国开行        40               1       *2.3622%       浮息增发债   1/15-1/18
               50               3       *2.9265%       浮息增发债
               30               5       *-5bp          浮息金融债
                     (三期均为3M Shibor基准，招标时的利率基准为3.06%)
                     
  注: *表示新增。(完)
      如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐