《中国金融债发行日程表》--1月18日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *进出口行 至多50 3 周四招标 固息增发债 1/21-1/26 至多60 5 至多70 10 (2015年第17期、16期和14期增发债) *国开行 至多40 1 周四招标 浮息增发债 1/22-1/25 至多20 3 浮息增发债 至多40 20 固息金融债 (20年为第五期新发债；1/3年为第一、二期浮息债增发，两期均为3M Shibor基准) *国开行 至多25 1 周二招标 固息金融债 1/20-1/25 至多60 3 固息增发债 1/20-1/21 至多70 5 至多60 7 至多130 10 (2016年第四期新发债及2015年第23、20、21和18期增发债，1年可追加发行至多15亿用于柜台分销) *农发行 40 2 2.68% 固息新发债 1/19-1/20 50 3 2.7005% 固息增发债 50 5 2.9208% 50 7 3.1909% 50 10 3.1929% (两年期为今年第6期债；3-10年为第2-5期固息债第二次增发) 进出口行 60 3 *2.5939% 固息增发债 1/14-1/18 70 5 *2.8316% 70 10 *3.0790% (2015年第17期、16期和14期增发债) 国开行 40 1 *2.3622% 浮息增发债 1/15-1/18 50 3 *2.9265% 浮息增发债 30 5 *-5bp 浮息金融债 (三期均为3M Shibor基准，招标时的利率基准为3.06%) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次