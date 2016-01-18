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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 11:40 BJT

台湾股市：盘中跌至五个月新低，此前民进党在选举中大获全胜

0308 GMT，加权股价指数 跌0.3%至7,736.05点，上日收涨0.3%。该指数徘徊在8月底以来最低点。

电子类指数 跌0.3%，金融保险类指数 跌1.4%。

周三台湾将公布12月外销订单数据。路透调查显示，该数据或将出现连续第九个月下滑，因中国和全球需求放缓继续打击台湾依赖于贸易的经济。 (完)

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