中国汇市：人民币早盘小升但成交萎缩，央行出手抑制投机离岸CNH大涨

* 人民币早盘小升，中间件续微调升稳定市场预期

* 央行发文对境外机构在境内的人民币存款征存准

* 离岸早盘大涨，两地价差收窄至100点子以内

* 客盘仍购汇为主，因政策信号不稳成交萎缩

* 短期汇价料延续窄幅整理

路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小涨，中间价调升继续引导市场稳定预期。交易员称，虽然客盘购汇需求仍不少，但汇价却小幅升值，央行除了维稳市场，亦出手调控境外机构在境内人民币存款准备金率，继续抑制投机，短期人民币料延续当前窄幅横盘走势。

他们并指出，因市场重回僵持走势，且政策信号不稳，早盘成交量还不足上日半日成交的三分之一。离岸CNH 早盘因此大幅上涨逾300点子，与在岸价差回到100点子以内，短期效果明显，但对央行举动亦无须过度解读。

中国央行表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。这一措施不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。央行公告证实了路透稍早的消息报导。

“市场还是比较稳的，但是看中间价表现，8.11汇改政策可以随便不执行吗？我猜测现在稳定中间价，还是一个是可以稳定部分，也不会浪费外汇储备。”一中资行交易员称。

另一外资行交易员亦认为，一旦贬值预期自我发酵，谁也受不了，所以必须要把预期稳定下来，总理也发话维稳市场了，虽然客盘仍继续购汇为主，但具体如何走向，仍需看监管层意思。

中金公司宏观团队认为，中国央行开始正视离岸市场对于国内宏观政策的挑战，离岸市场在未来人民币国际化整体战略中的地位或有所调整。而此举亦将推高离岸人民币融资成本，并有助抑制针对人民币的投机行为，人民币有望在央行多重支持措施下暂稳。

中国总理李克强周五表示，中国无意通过货币竞争性贬值刺激出口，人民币汇率也不存在持续贬值的基础。 中国人民日报周一刊登评论文章称，在一个越来越市场化的环境下，汇率波动实属正常。特别是对于一个资本账户逐步开放的市场，不管是机构还是普通投资人都要学会适应这种汇率的起伏。

北京时间11:32，人民币兑美元 即期报6.5792元，上日收报6.584元。今日人民币兑美元中间价 报6.559元，上日中间价为6.5637元。人民币兑美元即期成交额 为39.51亿美元，上日半日为143.23亿美元。

全球汇市方面，商品货币受创，加元兑美元触及2003年初以来的低位；日圆/美元回吐部分涨幅，此前在周五升至五个月高点。港元兑美元 汇价周一早盘一度跌破7.80元的弱方水平，刷新2011年9月来新低，因市场持续波动，加上股市走低以及资金流出的忧虑打击投资气氛。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.39，较前周反弹0.43%，较2014年底则微升0.39%。CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为101.34和98.01，较2014年底则分别升值1.34%和贬值1.99%。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.912元, 上日尾盘为6.917元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5845元, 上一交易日尾盘报6.6165元。

中国外汇交易中心今日更新的11人民币兑美元参考汇率为6.5790；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。