中国汇市：人民币早盘小升但成交萎缩，央行出手抑制投机离岸CNH大涨

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 人民币早盘小升，中间件续微调升稳定市场预期
* 央行发文对境外机构在境内的人民币存款征存准
* 离岸早盘大涨，两地价差收窄至100点子以内
* 客盘仍购汇为主，因政策信号不稳成交萎缩
* 短期汇价料延续窄幅整理
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小涨，中间价调升继续引导市场稳定预期。交易员称，虽然客盘购汇需求仍不少，但汇价却小幅升值，央行除了维稳市场，亦出手调控境外机构在境内人民币存款准备金率，继续抑制投机，短期人民币料延续当前窄幅横盘走势。
他们并指出，因市场重回僵持走势，且政策信号不稳，早盘成交量还不足上日半日成交的三分之一。离岸CNH 早盘因此大幅上涨逾300点子，与在岸价差回到100点子以内，短期效果明显，但对央行举动亦无须过度解读。
中国央行表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。这一措施不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。央行公告证实了路透稍早的消息报导。
“市场还是比较稳的，但是看中间价表现，8.11汇改政策可以随便不执行吗？我猜测现在稳定中间价，还是一个是可以稳定部分，也不会浪费外汇储备。”一中资行交易员称。
另一外资行交易员亦认为，一旦贬值预期自我发酵，谁也受不了，所以必须要把预期稳定下来，总理也发话维稳市场了，虽然客盘仍继续购汇为主，但具体如何走向，仍需看监管层意思。
中金公司宏观团队认为，中国央行开始正视离岸市场对于国内宏观政策的挑战，离岸市场在未来人民币国际化整体战略中的地位或有所调整。而此举亦将推高离岸人民币融资成本，并有助抑制针对人民币的投机行为，人民币有望在央行多重支持措施下暂稳。
中国总理李克强周五表示，中国无意通过货币竞争性贬值刺激出口，人民币汇率也不存在持续贬值的基础。 中国人民日报周一刊登评论文章称，在一个越来越市场化的环境下，汇率波动实属正常。特别是对于一个资本账户逐步开放的市场，不管是机构还是普通投资人都要学会适应这种汇率的起伏。
北京时间11:32，人民币兑美元 即期报6.5792元，上日收报6.584元。今日人民币兑美元中间价 报6.559元，上日中间价为6.5637元。人民币兑美元即期成交额 为39.51亿美元，上日半日为143.23亿美元。
全球汇市方面，商品货币受创，加元兑美元触及2003年初以来的低位；日圆/美元回吐部分涨幅，此前在周五升至五个月高点。港元兑美元 汇价周一早盘一度跌破7.80元的弱方水平，刷新2011年9月来新低，因市场持续波动，加上股市走低以及资金流出的忧虑打击投资气氛。
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.39，较前周反弹0.43%，较2014年底则微升0.39%。CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为101.34和98.01，较2014年底则分别升值1.34%和贬值1.99%。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.912元, 上日尾盘为6.917元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5845元, 上一交易日尾盘报6.6165元。
中国外汇交易中心今日更新的11人民币兑美元参考汇率为6.5790；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。