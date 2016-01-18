中国债市动态：现券及国债期货皆走弱，CNH存准新规令短期资金预期谨慎

路透上海1月18日 - 中国银行间债市周一早盘现券及国债期货皆走弱；正逢缴税资金面稍紧，而为减轻人民币做空压力，央行又放出了离岸人民币境内存放执行正常存款准备金率的大招，令短期资金预期较为谨慎，来自部分外资行的抛压也有所增多。

交易员指出，CNH存准新规将于下周一执行，而随着春节逐渐临近，节日备付需求叠加下流动性面临的压力料进一步加大，央行料会通过公开市场逆回购等提供更多支持，但通过短期工具能否补上资金缺口尚难估计，若缺口过大，降准或仍有必要。

“（收益率）上了大概2-3个（基）点，今天资金偏紧，一个是缴税，另外（CNH）准备金（新规）的事儿对心理也有影响，毕竟测算下来有2,000多亿。”上海一银行交易员表示。

中国央行周一表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。这一措施不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。 央行公告亦证实了周日路透的报导。

北京一银行交易员表示，早盘来自外资银行的卖压渐增，应是筹钱上缴准备金的压力所致；短期流动性仍面临一定的不确定性，不过央行公开市场本周新增28天逆回购需求申报，应也是准备随时向市场施以援手。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中逆回购期限在此前七天一种基础上，新增28天期品种，正回购期限依旧为14天和28天。央行最近一次进行28天期逆回购是在2015年2月5日。

上述上海的银行交易员还谈到，CNH存准新规的影响虽不可避免，但总体看持续时间不会太长，目前看市场最为关切的还是央行的态度，“最近央行一直动作不大，没有降准，蛮打击多头信心的。”

剩余期限近10年的国开活跃券150218 收益率最新报在3.0450%/3.0351%，上日尾盘为3.0250%/3.0001%。