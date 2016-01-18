澳新汇市：澳新货币脱离低点，受逢低买盘提振

铁矿石价格.IO62-CNI=SI小幅回升至每吨40美元以上，也为澳元提供支撑。过去12个月铁矿石大跌40%之多，12月跌至37美元，创下2008年TSI钢铁指数公司(TSI)开始记录以来新低。

不过澳元前景仍旧风雨飘摇。

“掌控市场的因素仍是人气，而非基本面，这使得下行风险仍然存在，”澳新银行(ANZ)在一篇报告中表示，并称中国本周预定公布多项经济数据，将再度成为焦点。

新西兰元兑美元 持稳于0.6463美元，高于周五所及三个月低点0.6382。新西兰国民银行汇市策略师Jason Wong称，11月支撑位0.6430仍为关键技术水平，但“我们认为那道支撑被有效突破是迟早的事情，而这将使新西兰元今年进一步大幅下跌。”(完)

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