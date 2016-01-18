澳新汇市：澳新货币脱离低点，受逢低买盘提振

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
铁矿石价格.IO62-CNI=SI小幅回升至每吨40美元以上，也为澳元提供支撑。过去12个月铁矿石大跌40%之多，12月跌至37美元，创下2008年TSI钢铁指数公司(TSI)开始记录以来新低。
不过澳元前景仍旧风雨飘摇。
“掌控市场的因素仍是人气，而非基本面，这使得下行风险仍然存在，”澳新银行(ANZ)在一篇报告中表示，并称中国本周预定公布多项经济数据，将再度成为焦点。
新西兰元兑美元 持稳于0.6463美元，高于周五所及三个月低点0.6382。新西兰国民银行汇市策略师Jason Wong称，11月支撑位0.6430仍为关键技术水平，但“我们认为那道支撑被有效突破是迟早的事情，而这将使新西兰元今年进一步大幅下跌。”(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 王丽鑫/蔡美珍)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。