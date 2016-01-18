路透基点：中国化工将为收购德国克劳斯玛菲融资超过5亿欧元--TRLPC

路透香港1月18日 - 以中国化工集团公司为首的投资团队上周一同意以9.25亿欧元，从加拿大Onex 手中收购德国克劳斯玛菲集团(KraussMaffei)，为中国投资者迄今对德国企业最大的一宗收购案。法国外贸银行(Natixis)与意大利裕信银行(UniCredit)为债务融资的牵头行。此次债务融资总规模预计超过5亿欧元，并且很快将推出。

该投资团队还包括国新国际投资公司及私募股权企业汉德资本。

中国化工集团也在寻求从几家西方银行那里获得贷款组合，以支持可能达成的收购瑞士农用化学品集团先正达(Syngenta)的交易，汇丰银行为中国化工集团提供顾问服务。贷款可能由中国银行业者提供再融资。

先正达董事长Michel Demare上个月表示，该公司正与中国化工集团、美国种籽巨头孟山都(Monsanto)和其他公司就可能的出售协议进行商谈。

**更大的交易**

中国化工集团在去年12月还签署一项6.3亿欧元的两年期贷款协议。贷款规模较最初的6亿欧元有所调升。

三菱东京日联银行、法国巴黎银行、法国外贸银行和加拿大丰业银行为此笔贷款的牵头行兼簿记行。贷款综合收益为198.4个基点，混合利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码149个基点，平均期限为1.72年。该笔贷款利率在前12个月内较Euribor加码120个基点，第12-18个月增至加码150个基点，18个月以后为加码190个基点。

贷款主办行为BPI Capital、富邦金控、恒生银行和裕信银行。安排行为中国光大银行和印度国家银行；高级经理行为NEC Capital、换银韩亚环球有限公司、意大利西雅那银行、创兴银行、玉山银行和板信商业银行。

中国化工集团是担保人，借款人为该公司旗下子公司CNRC Capital。

法国巴黎银行与法国外贸银行在去年七月底为不到一半的贷款提供先行融资。资金将用于中国化工橡胶公司的一般企业用途，该公司为中国化工集团的全资子公司。

中国化工集团在去年6月完成一笔68亿欧元过桥贷款融资，用于收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)。这是中资收购方规模最大的一笔无追索权融资案。摩根大通为这笔18个月贷款的原始承销行，另有17家银行参贷。倍耐力目前正与摩根大通等多家银行展开商谈，希望为这笔过桥贷款取得期限为三至五年的再融资。(完)