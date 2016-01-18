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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 12:22 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在亚洲盘呈观望气氛，但趋势向下

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* 在周五下跌1.1%后出现的逢低买盘支撑下，小幅上涨20个点子

* 亚洲时段呈现观望气氛--成交清淡(reut.rs/1Ore1Q0)

* 动能指标呈中性，五、10和20日及周移动均线下移

* 2010年趋势线低位1.4228和周五跌势的38.2%回档位1.4320分别为首道支撑和阻力位

* 图表：reut.rs/1OrfWEr

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 李婷仪)

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