路透基点：嘉里建设60亿港元俱乐部贷款吸引18家银行参贷--TRLPC

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港房地产开发商--嘉里建设有限公司60亿港元(7.7亿美元)双档俱乐部贷款吸引到18家银行参贷，结束筹组，目前处于文件准备阶段。
这笔再融资贷款等额分为两部分，一半为四年期定期贷款，一半为五年期循环信贷。利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码100-150个基点，借款人为东誉有限公司。
一位消息人士称，贷款用于为1月底到期的84.5亿港元双档贷款再融资。嘉里建设为这笔到期贷款的担保人。这笔贷款分为28.17亿港元五年期定期贷款部分和56.33亿港元五年期循环信贷部分。利率为Hibor加码80个基点。
嘉里建设上次进入贷款市场是在2012年6月，当时筹得21亿港元三年期贷款，这笔贷款最高综合收益为230个基点，利率为Hibor加码185个基点。
香港上市的嘉里建设在中国大陆和香港开发房地产项目。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。