路透基点：嘉里建设60亿港元俱乐部贷款吸引18家银行参贷--TRLPC

路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港房地产开发商--嘉里建设有限公司60亿港元(7.7亿美元)双档俱乐部贷款吸引到18家银行参贷，结束筹组，目前处于文件准备阶段。

这笔再融资贷款等额分为两部分，一半为四年期定期贷款，一半为五年期循环信贷。利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码100-150个基点，借款人为东誉有限公司。

一位消息人士称，贷款用于为1月底到期的84.5亿港元双档贷款再融资。嘉里建设为这笔到期贷款的担保人。这笔贷款分为28.17亿港元五年期定期贷款部分和56.33亿港元五年期循环信贷部分。利率为Hibor加码80个基点。

嘉里建设上次进入贷款市场是在2012年6月，当时筹得21亿港元三年期贷款，这笔贷款最高综合收益为230个基点，利率为Hibor加码185个基点。

香港上市的嘉里建设在中国大陆和香港开发房地产项目。(完)