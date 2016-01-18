中国货币市场：缴税在途资金供给仍显紧俏，离岸存准上缴令谨慎情绪升温

路透上海1月18日 - 中国银行间市场周一主要回购利率虽多回落，但资金供给仍显紧俏。交易人士表示，上周五央行MLF投放驰援，但在缴税因素扰动下流动性仍未明显松动，隔夜供不应求，致机构需求向七天品种延伸，相较之下非银机构拆借更为不易。

交易员并认为，央行对境外金融机构境内存放上缴存准，令机构对未来大行资金一定程度供给减少心存疑虑；同时央行新增28天逆回购询量，短期降准步伐或延缓，随着年底跨节渐近，市场谨慎情绪升温。

“紧一点啊，早上大行出了一波就不出了，大家隔夜借不到都改借七天了 ，非银都得加点借吧，”华东一银行交易员称，主要还是缴税影响的。

她称，离岸境外机构征收存款准备金，据说一部分境外机构存款是存放在大行，为了留足备付资金，届时大行融出肯定会有减少的，多少还是对在岸流动性有些关联影响。

央行周一表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。这一措施不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。

上海一银行交易员称，虽然央行有MLF等资金投放给市场信心，同时今天公开市场多了28天询量，意味着春节前短期降准的节奏可能放慢了，表明央行可能还是不太倾向于大幅放水来增加资金空转。

央行上周五称，对九家金融机构开展中期借贷便利（MLF），操作量1,000亿元人民币，该操作期限和利率均与上月相同。央行官方微博表示，该次开展的中期借贷便利为期限六个月，利率3.25%。

业内人士周一透露，央行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中逆回购期限在此前七天一种基础上，新增28天期品种，正回购期限依旧为14天和28天。

“此外，外汇占款也在减少，春节前资金缺口还是很大的，即便不降准，通过公开市场以及定向放水还是可以期待；虽然资金面扰动因素多，但是有央妈在，应该还好。”她称。

中国12月央行口径外汇占款减少7,082亿元人民币，创历史最大单月降幅，其规模相当于去年8月的第二大单月降幅的逾两倍。分析人士认为，这与12月外汇储备下降幅度基本吻合，显示在人民币汇率快速下跌的背景下，购汇需求猛增，外汇流动性需要央行补充，资本流出压力倍增。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9292 1.9361 -0.69

七天 2.2859 2.3302 -4.43

14天 2.6008 2.6500 -4.92

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5000 0.5100 +199.00

七天 2.2700 1.9050 +36.50

14天 2.4150 2.0050 +41.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9400 1.9500 -1.00

七天 2.3500 2.4000 -5.00

14天 2.6100 2.6500 -4.00

Shibor

其中:隔夜 1.9540 1.9560 -0.20

七天 2.3080 2.3030 +0.50

三个月 2.9850 3.0080 -2.30