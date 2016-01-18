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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 13:26 BJT

路透基点：会德丰65亿港元物业发展贷款吸引六家银行参贷--TRLPC

路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产开发商会德丰有限公司的65亿港元(8.4亿美元)五年期建设贷款已经结束筹组，共吸引到六家银行参贷。

此笔贷款目前处于文件准备阶段，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码100-150个基点。

贷款资金将为港铁公司位于将军澳区的日出康城第七期物业发展项目融资。

南丰国际控股有限公司和远洋地产控股有限公司在2015年9月签署90亿港元五年期建设贷款协议，用于开发日出康城第六期物业项目。是次贷款利率为Hibor加码不到200个基点。(完) (编译 徐文焰；审校 刘秀红/张若琪)

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