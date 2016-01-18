路透基点：会德丰65亿港元物业发展贷款吸引六家银行参贷--TRLPC

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产开发商会德丰有限公司的65亿港元(8.4亿美元)五年期建设贷款已经结束筹组，共吸引到六家银行参贷。
此笔贷款目前处于文件准备阶段，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码100-150个基点。
贷款资金将为港铁公司位于将军澳区的日出康城第七期物业发展项目融资。
南丰国际控股有限公司和远洋地产控股有限公司在2015年9月签署90亿港元五年期建设贷款协议，用于开发日出康城第六期物业项目。是次贷款利率为Hibor加码不到200个基点。(完) (编译 徐文焰；审校 刘秀红/张若琪)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。