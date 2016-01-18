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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 13:08 BJT

香港金融：金管局总裁称没有计划改变联系汇率制度

路透香港1月18日 - 香港金管局总裁陈德霖周一指出，尽管近来市场动荡，但香港没有计划改变现行港元挂钩美元的联系汇率制度。

陈德霖在亚洲金融论坛还表示，虽然市场动荡，但迄今为止货币市场一直运作顺利。

港元今日稍早跌至逾四年低点，因市场动荡、全球市场疲弱和资本外流打击投资者信心。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)

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