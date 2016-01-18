《全球汇市》日圆回吐涨幅，因中国央行抑制投机并调高人民币中间价

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
鉴于市场预期油价将进一步走疲，商品货币、特别是加元的前景依然黯淡。
油价周一触及2003年以来低位，因伊朗制裁措施于周末解除后，市场准备迎接更多来自伊朗的石油出口。
“油价持续低迷继续令加拿大经济承压。加拿大央行今年将需要至少降息50个基点，以部分抵消原油价格持续下滑的冲击，”巴克莱分析师在客户报告中写道。
美国各大股票交易所周一将因马丁路德金纪念日休市。中国周二料将公布25年来最慢的增长数据，因产出放缓且投资下滑。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0893 1.0914 -0.19 +0.30 1.0860
美元/日圆 117.22 117.05 +0.15 -2.56 120.30
欧元/日圆 127.69 127.67 +0.02 -2.13 130.47
美元/瑞郎 1.0051 1.0020 +0.31 +0.33 1.0018
英镑/美元 1.4276 1.4254 +0.15 -3.13 1.4738
美元/加元 1.4527 1.4538 -0.08 +4.97 1.3839
美元/离岸人民币 6.5790 6.6145 -0.54 +0.17 6.5680
澳元/美元 0.6903 0.6867 +0.52 -5.11 0.7275
新西兰元/美元 0.6469 0.6462 +0.11 -5.22 0.6825
澳元/日圆 80.920 80.370 +0.68 -7.65 87.620
新西兰元/日圆 75.820 75.650 +0.22 -7.51 81.980
英镑/日圆 167.35 166.67 +0.41 -5.57 177.22
澳元/新西兰元 1.0668 1.0612 +0.53 +0.04 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李春喜/张荻/王颖/张若琪/张明钧)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。