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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 13:52 BJT

《全球汇市》日圆回吐涨幅，因中国央行抑制投机并调高人民币中间价

鉴于市场预期油价将进一步走疲，商品货币、特别是加元的前景依然黯淡。

油价周一触及2003年以来低位，因伊朗制裁措施于周末解除后，市场准备迎接更多来自伊朗的石油出口。

“油价持续低迷继续令加拿大经济承压。加拿大央行今年将需要至少降息50个基点，以部分抵消原油价格持续下滑的冲击，”巴克莱分析师在客户报告中写道。

美国各大股票交易所周一将因马丁路德金纪念日休市。中国周二料将公布25年来最慢的增长数据，因产出放缓且投资下滑。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0893 1.0914 -0.19 +0.30 1.0860

美元/日圆 117.22 117.05 +0.15 -2.56 120.30

欧元/日圆 127.69 127.67 +0.02 -2.13 130.47

美元/瑞郎 1.0051 1.0020 +0.31 +0.33 1.0018

英镑/美元 1.4276 1.4254 +0.15 -3.13 1.4738

美元/加元 1.4527 1.4538 -0.08 +4.97 1.3839

美元/离岸人民币 6.5790 6.6145 -0.54 +0.17 6.5680

澳元/美元 0.6903 0.6867 +0.52 -5.11 0.7275

新西兰元/美元 0.6469 0.6462 +0.11 -5.22 0.6825

澳元/日圆 80.920 80.370 +0.68 -7.65 87.620

新西兰元/日圆 75.820 75.650 +0.22 -7.51 81.980

英镑/日圆 167.35 166.67 +0.41 -5.57 177.22

澳元/新西兰元 1.0668 1.0612 +0.53 +0.04 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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