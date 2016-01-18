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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 14:32 BJT

新兴汇市：人民币维稳举措支持亚币，油价再跌打击马币

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 117.13 117.10 -0.03 +2.71 120.30

坡元 1.4390 1.4395 +0.03 -1.49 1.4175

台币 33.620 33.802 +0.54 -1.65 33.066

韩元 1210.87 1213.40 +0.21 -2.97 1174.95

泰铢 36.33 36.36 +0.08 -0.85 36.02

菲律宾披索 47.76 47.74 -0.04 -1.80 46.90

印尼卢比 13925.00 13890.00 -0.25 -1.01 13785.00

印度卢比 67.59 67.60 +0.01 -2.13 66.15

马币 4.4060 4.3965 -0.22 -2.63 4.2900

人民币 6.5793 6.5840 +0.07 -1.33 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖/孙茉莉/刘秀红；审校 白云/高琦/李婷仪/张若琪)

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