版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 14:26 BJT

日本股市：日经指数收跌1.1%，因中国经济及油价下跌令投资者不安

软银 下跌7.9%，令所在板块严重承压。此前，野村证券将软银股价目标从8,580日圆大幅调降至7,550日圆。

瑞穗金融集团 下跌2.5%，此前SMBC日兴证券将瑞穗评级从“表现优于大盘”调降到“中性”，指新兴经济体成长放缓带来拖累。

东证股价指数 下跌1%，收报1,387.93点，33个分项指数中除了三个，其余全部下跌。

JPX-日经400指数 下滑1%至12,498.67点。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐