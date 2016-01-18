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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 14:45 BJT

更新版 1-日本经济：央行维持经济乐观评估，小型企业对加薪态度谨慎

然而，日本西部近畿则调降经济评估，因新兴市场对汽车及手机零部件需求减缓。

日本央行对企业加薪计画进行全国性调查，突显该行担忧企业会否调薪以提振经济成长。

这份调查包含在日本央行的季度报告当中，该行召开地区银行主管会议后发布了这份季报。

央行总裁黑田东彦仍乐观看待日本经济前景，并对分行主管表示，尽管全球成长减缓，日本经济可望温和复苏。(完) (编译 孙茉莉/于春红/龚芳; 审校 王颖/张荻/白云)

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