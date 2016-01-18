更新版 1-日本经济：央行维持经济乐观评估，小型企业对加薪态度谨慎

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
然而，日本西部近畿则调降经济评估，因新兴市场对汽车及手机零部件需求减缓。
日本央行对企业加薪计画进行全国性调查，突显该行担忧企业会否调薪以提振经济成长。
这份调查包含在日本央行的季度报告当中，该行召开地区银行主管会议后发布了这份季报。
央行总裁黑田东彦仍乐观看待日本经济前景，并对分行主管表示，尽管全球成长减缓，日本经济可望温和复苏。(完) (编译 孙茉莉/于春红/龚芳; 审校 王颖/张荻/白云)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。