全球金市：现货金走高，美国数据欠佳拖累股市下挫

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
“考虑到中国经济将继续表现疲弱，(美联储)3月再次升息的难度越来越大，”辉立期货投资分析师Daniel Ang称，“下一次升息可能要到第三或第四季了。”
他表示，油价的持续下跌进一步引发对全球经济放缓的担忧，投资者纷纷转向包括黄金在内的避险资产。
0606GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,090美元，上周累计跌1.4%。
美国2月期金 持平于每盎司1,089.90美元。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至1月12日当周，对冲基金和资产管理公司两个月来首次转为持有COMEX期金的净多仓，并增持白银净多仓。
但Ang称，金价可能在1,140美元处遭遇阻力，理由是最大消费国中国和印度的实物需求放缓，其中，中国的需求料将受到其放缓经济的冲击。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王洋/白云)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。