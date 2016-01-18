全球金市：现货金走高，美国数据欠佳拖累股市下挫

“考虑到中国经济将继续表现疲弱，(美联储)3月再次升息的难度越来越大，”辉立期货投资分析师Daniel Ang称，“下一次升息可能要到第三或第四季了。”

他表示，油价的持续下跌进一步引发对全球经济放缓的担忧，投资者纷纷转向包括黄金在内的避险资产。

0606GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,090美元，上周累计跌1.4%。

美国2月期金 持平于每盎司1,089.90美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至1月12日当周，对冲基金和资产管理公司两个月来首次转为持有COMEX期金的净多仓，并增持白银净多仓。

但Ang称，金价可能在1,140美元处遭遇阻力，理由是最大消费国中国和印度的实物需求放缓，其中，中国的需求料将受到其放缓经济的冲击。(完)

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