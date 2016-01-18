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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 14:57 BJT

日本债市：公债价格上涨，因股市下跌激发避险买气

超长天期公债表现出众，20年期公债 收益率跌3个基点至0.915%，30年期公债 收益率跌3.5个基点至1.195%。

日本央行的资产购买计划支撑市场，今日标购总计8,900亿日圆的日本公债，包括4,500亿日圆剩余期限在5-10年的公债，2,600亿日圆剩余期限10-25年的公债，1,800亿日圆剩余期限超过25年的公债。

日本公债市场大致无视于日本央行总裁黑田东彦的评论。黑田东彦周一在央行地区分行经理的季度会议上发表讲话称，日本经济可能将持续温和复苏，尽管新兴经济体放缓影响日本出口和产出。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.030%

五年期公债 0.010% -0.5 0.015%

10年期公债 0.205% -1.0 0.215%

20年期公债 0.920% -2.5 0.945%

30年期公债 1.200% -3.0 1.230%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.67 +0.14 149.53

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷宜/张若琪 审校 于春红)

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