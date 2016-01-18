日本债市：公债价格上涨，因股市下跌激发避险买气

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
超长天期公债表现出众，20年期公债 收益率跌3个基点至0.915%，30年期公债 收益率跌3.5个基点至1.195%。
日本央行的资产购买计划支撑市场，今日标购总计8,900亿日圆的日本公债，包括4,500亿日圆剩余期限在5-10年的公债，2,600亿日圆剩余期限10-25年的公债，1,800亿日圆剩余期限超过25年的公债。
日本公债市场大致无视于日本央行总裁黑田东彦的评论。黑田东彦周一在央行地区分行经理的季度会议上发表讲话称，日本经济可能将持续温和复苏，尽管新兴经济体放缓影响日本出口和产出。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.030%
五年期公债 0.010% -0.5 0.015%
10年期公债 0.205% -1.0 0.215%
20年期公债 0.920% -2.5 0.945%
30年期公债 1.200% -3.0 1.230%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.67 +0.14 149.53
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷宜/张若琪 审校 于春红)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。