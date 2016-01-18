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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 14:55 BJT

《汇市简讯》美元/坡元盘整，偏多倾向维持不变

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* 欧洲开盘前，美元/坡元大致持稳，呈整理格局

* 新加坡12月出口大跌，同比下滑7.2，其中对中国出口同比大减18.7%

* 新加坡股市卖压，进一步打压坡元前景

* 美元/坡元最新报1.4393-98坡元，区间在1.4381-10；新加坡股市海峡时报指数下跌1.59%(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)

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