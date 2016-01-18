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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 14:57 BJT

标题新闻：日本西部近畿出口企业多希望美元持稳在120日圆附近--央行大阪分行经理宫野谷笃

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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