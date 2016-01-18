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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 15:03 BJT

《汇市简讯》欧元/美元由周五高点1.0985回落

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* 欧元/美元由周五高点1.0985美元回落，在1.1000前方仍有沉重阻力

* 今日在1.100-25有11.5亿欧元的选择权到期，将抑制欧元走势

* 但在1.0800-1.0900亦有15.5亿欧元选择权到期，将提供一些支撑

* 亚洲盘时，欧元/美元由1.0943跌至1.0887，欧元/澳元及欧元/加元的卖盘推波助澜

* 欧元/澳元及欧元/加元原先皆走高，但随后大跌，欧元/澳元由1.5941澳元跌至1.5722，欧元/加元由1.5975加元跌至1.5790

* 欧元/美元本身仍在1.0700-1.1000区间，云区在1.0791-1.1009

* 今日支撑仍在1.0885一目均衡基准线，下方的一目均衡转换线在1.0850 (完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

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