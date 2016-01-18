《汇市简讯》欧元/美元由周五高点1.0985回落

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0650GMT
* 欧元/美元由周五高点1.0985美元回落，在1.1000前方仍有沉重阻力
* 今日在1.100-25有11.5亿欧元的选择权到期，将抑制欧元走势
* 但在1.0800-1.0900亦有15.5亿欧元选择权到期，将提供一些支撑
* 亚洲盘时，欧元/美元由1.0943跌至1.0887，欧元/澳元及欧元/加元的卖盘推波助澜
* 欧元/澳元及欧元/加元原先皆走高，但随后大跌，欧元/澳元由1.5941澳元跌至1.5722，欧元/加元由1.5975加元跌至1.5790
* 欧元/美元本身仍在1.0700-1.1000区间，云区在1.0791-1.1009
* 今日支撑仍在1.0885一目均衡基准线，下方的一目均衡转换线在1.0850 (完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。