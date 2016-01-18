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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 15:07 BJT

路透基点：新城发展控股获得1.5亿美元贷款--TRLPC

路透香港1月18日 - 据证交所文件显示，中国新城发展控股有限公司1月15日与中银香港签订了1.5亿美元贷款。

文件显示，这笔贷款期限为两年，将用于再融资和一般企业融资。

担保人为新城发展控股有限公司的海外子公司。

新城发展控股有限公司在香港上市，主要在长江三角洲开发住宅项目。(完) (编译 白云; 审校 于春红)

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