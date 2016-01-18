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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 15:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：油价及股市由低点回升

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* 美元/日圆升0.08%，澳元/美元升0.48%，美元/加元持平，欧元/美元跌0.27%

* 美元/在岸人民币跌0.07%，美元/离岸人民币跌0.45%，美元/台币跌0.54%，美国原油跌1.8%，布兰特原油跌1.9%

* 日股日经指数跌1.12%，中国沪综指升0.41%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%，E-迷你标普500指数期货升0.15%

* 中国央行：对境外金融机构境内存放征存准，不会影响境内人民币流动性

* 国际油市：油价触及2003年以来低位，伊朗制裁解除后供应料增加

(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

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