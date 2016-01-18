版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 15:20 BJT

台湾债市：10年券殖利率盘中创新低后反弹，关注明日20年长债标售结果

* 10年券殖利率盘中触历史新低后反弹
    * 后续静待明日20年长债标售结果出炉
    * 明日104/12期殖利率暂看0.95-1.00%

    路透台北1月18日 - 台湾指标10年公债 殖利率周一盘中触历史新低后小幅
反弹，连续第二日升势。交易员指出，盘初104/12殖利率随美债开低续探历史盘中低位，但
台股选后出乎意料逆势收红也引来获利了结卖需，令该券殖利率触底反弹，后续关注明日20
年长债标售结果。
    
    他们指出，随着台股由黑翻红，卖压增温带动台债主流券殖利率反弹走高，且因104/12
殖利率频探历史新低，多方操作趋于谨慎，该券殖利率跌破0.96%立即引发卖压，预估殖利
率回到1%才会有明显买盘进场承接。
   
    今日104/12殖利率盘中低位来到0.9588%，再创历史新低。
    
    〞持续消化获利了结卖压，也有为20年债标售预作准备。〞一位大型证券交易员说。 
    
    至于今年首档20年长债 将于周二(19日)标售，今日发行前交易成交在1.52
33%，大型寿险交易员表示，初估此次得标利率落在1.52-1.55%，近期国际板债券发行量并
不多，而资金仍有去化压力，且第一季长债筹码供给较少也有利于多方 。
    
    台湾股市周一盘初一度下跌逾1%，但随着中国股市回稳，尾盘则转为小幅收高。分析师
指出，以往选举过后变数厘清，台股多呈现上涨格局，此外美股电子盘也回稳，台股在大选
后首日摆脱低点，明显回弹。 
    
    美国公债价格周五上涨，此前弱于预期的经济数据增加对美国经济力道的质疑，且油价
暴跌打击全球股市，增添投资者对避险公债的买兴。指标10年期公债 收益率跌
至1.986%的三个月低位。 
    
    交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.57-0.62%；10年券104/
12期殖利率则介于0.95-1.00%间。  
     
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                                (亿台币)
 期                                                                 
  5  104/13                    +0.15     0.6050%    0.6000-0.6050%      1.50
 10  104/12                    +0.51     0.9760%   *0.9588-0.9875%    244.00
    注*：表创盘中历史低位。
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选           
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                       
  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10    104/12                       0.9760%
   5    104/13                       0.6050%
   3     105/1                       0.4550%
   2    104/10                      没有成交
 (完)     

 (记者 詹静宜；; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐