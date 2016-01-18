台湾债市：10年券殖利率盘中创新低后反弹，关注明日20年长债标售结果

* 10年券殖利率盘中触历史新低后反弹 * 后续静待明日20年长债标售结果出炉 * 明日104/12期殖利率暂看0.95-1.00% 路透台北1月18日 - 台湾指标10年公债 殖利率周一盘中触历史新低后小幅 反弹，连续第二日升势。交易员指出，盘初104/12殖利率随美债开低续探历史盘中低位，但 台股选后出乎意料逆势收红也引来获利了结卖需，令该券殖利率触底反弹，后续关注明日20 年长债标售结果。 他们指出，随着台股由黑翻红，卖压增温带动台债主流券殖利率反弹走高，且因104/12 殖利率频探历史新低，多方操作趋于谨慎，该券殖利率跌破0.96%立即引发卖压，预估殖利 率回到1%才会有明显买盘进场承接。 今日104/12殖利率盘中低位来到0.9588%，再创历史新低。 〞持续消化获利了结卖压，也有为20年债标售预作准备。〞一位大型证券交易员说。 至于今年首档20年长债 将于周二(19日)标售，今日发行前交易成交在1.52 33%，大型寿险交易员表示，初估此次得标利率落在1.52-1.55%，近期国际板债券发行量并 不多，而资金仍有去化压力，且第一季长债筹码供给较少也有利于多方 。 台湾股市周一盘初一度下跌逾1%，但随着中国股市回稳，尾盘则转为小幅收高。分析师 指出，以往选举过后变数厘清，台股多呈现上涨格局，此外美股电子盘也回稳，台股在大选 后首日摆脱低点，明显回弹。 美国公债价格周五上涨，此前弱于预期的经济数据增加对美国经济力道的质疑，且油价 暴跌打击全球股市，增添投资者对避险公债的买兴。指标10年期公债 收益率跌 至1.986%的三个月低位。 交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.57-0.62%；10年券104/ 12期殖利率则介于0.95-1.00%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.15 0.6050% 0.6000-0.6050% 1.50 10 104/12 +0.51 0.9760% *0.9588-0.9875% 244.00 注*：表创盘中历史低位。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 0.9760% 5 104/13 0.6050% 3 105/1 0.4550% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜；; 审校 林高丽)