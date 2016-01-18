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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 15:18 BJT

中国新债：国开行周四将发至多100亿元三期债，其中新发固息期限20年

路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(21日)招标发行浮/固息两种三期债，总额不超过100亿元人民币。其中两期为一年和三年浮息债的增发债，固息债为新发，期限20年。

两期浮息债为该行今年第一期 和第二期 的增发债，利率基准为三个月上海银行间同业拆放利率(Shibor)，一年期规模不超过40亿元，三年期至多20亿元。

具体发行条款如下：

2016年第一、二期浮息债增发、第五期新发固息债

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发行上限 1年：40亿元；3年：20亿元；20年：40亿元

期限/计息方式 1/3年浮息(三个月Shibor基准)；20年：固息

招标时间 1月21日14:30-15:30

招标方式 单一价格/利率(荷兰式)

缴款日 1月25日

起息日 1/3年：1月11日；20年：1月25日

分销期 1/22-1/25

上市日 1/27

基本承销额 不设立

付息频率 1/3年：按季；20年：按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；20年0.20%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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