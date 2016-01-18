中国新债：国开行周四将发至多100亿元三期债，其中新发固息期限20年

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(21日)招标发行浮/固息两种三期债，总额不超过100亿元人民币。其中两期为一年和三年浮息债的增发债，固息债为新发，期限20年。
两期浮息债为该行今年第一期 和第二期 的增发债，利率基准为三个月上海银行间同业拆放利率(Shibor)，一年期规模不超过40亿元，三年期至多20亿元。
具体发行条款如下：
2016年第一、二期浮息债增发、第五期新发固息债
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发行上限 1年：40亿元；3年：20亿元；20年：40亿元
期限/计息方式 1/3年浮息(三个月Shibor基准)；20年：固息
招标时间 1月21日14:30-15:30
招标方式 单一价格/利率(荷兰式)
缴款日 1月25日
起息日 1/3年：1月11日；20年：1月25日
分销期 1/22-1/25
上市日 1/27
基本承销额 不设立
付息频率 1/3年：按季；20年：按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；20年0.20%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。