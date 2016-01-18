离岸人民币：中国央行维稳新措施冲击转存业务，需拉高利率吸存款

路透台北1月18日 - 中国央行对境外金融机构境内存放祭提存准备金新措施。台湾银行业者周一认为，此恐降低参加行转存清算行意愿，中银台北分行转存业务首当其冲。且因离岸资金减少，将来银行势必拉高利率吸收存款。

三位本地银行主管指出，中国央行此新措施对本地银行的冲击分两大层面：其一是各参加行转存清算行--中银台北分行的转存利率恐遭调降，其二是台资银行透过中国境内的代理银行转存境内存款因须提存准备金致收益率降低。

〞会受到间接影向，人行这么做将使离岸人民币变少，到时我们一定会拉高利率吸收存款。〞一位大型商银主管说。

对于可能调降参加行转存利率，中银台北分行不愿具名主管表示，目前还不知道央行的具体操作细节，暂时无法评论。

中国央行周一表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。这一措施不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。

**减持点心债**

一位不愿具名大型商银主管称，中国央行措施亦将影响金融机构投资人民币债券，因中国经济下行风险未除，人行不排除有进一步降准、降息，为降低不确定因素，势必缩短投资期限，自目前的平均三年，缩减到一到二年。

若经由外汇互换(FX Swap)或CNH货币互换(CCS)取得资金投资点心债的金融机构，也将因成本高于收益而被迫减码。

〞没有carry，多做一天多赔一天，我们的目标是出到光。〞一大型银行交易员说。

另一点心债券基金经理人也称，能够理解人行的目的是抑制做空人民币，但此举也会伤害到投资人民币资产的信心。