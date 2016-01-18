中国新债：进出口行周四将增发至多180亿三期债，期限三、五和10年

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海1月18日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(21日)在银行间债市招标增发至多180亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。
上述三期债为该行2015年第17期 第五次增发、第16期 第九次增发，和第14期 的第16次增发，票面利率分别为3.18%、3.48%和3.87%。
具体发行条款如下：
2015年第17期、16期和14期增发债
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招标规模上限 3年：50亿元；5年：60亿元；10年：70亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 1月21日上午10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 1月26日
起息日 3年：2015/11/30；5年：2015/11/16；10年：2015/9/14
发行期 1月21日至1月26日
上市日 1月28日
手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。