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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 15:26 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多180亿三期债，期限三、五和10年

路透上海1月18日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(21日)在银行间债市招标增发至多180亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。

上述三期债为该行2015年第17期 第五次增发、第16期 第九次增发，和第14期 的第16次增发，票面利率分别为3.18%、3.48%和3.87%。

具体发行条款如下：

2015年第17期、16期和14期增发债

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招标规模上限 3年：50亿元；5年：60亿元；10年：70亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标时间 1月21日上午10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 1月26日

起息日 3年：2015/11/30；5年：2015/11/16；10年：2015/9/14

发行期 1月21日至1月26日

上市日 1月28日

手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

-----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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