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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 15:32 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比可能反弹，因印度12月贸易逆差扩大

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* 美元/印度卢比徘徊在67.50上方，印度贸易逆差扩大可能引发新的买盘

* 印度12月贸易逆扩大至116.6亿美元，上月为97.8亿美元

* 出口同比下跌14.7%，上月为下滑24.4%，进口同比下滑3.9%，上月为下滑30.3%

* 美元/印度卢比最新报67.52-55，交投区间为67.49-70，无本金交割远期外汇(NDF)报67.89-97(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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