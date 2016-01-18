《汇市简讯》美元/印度卢比可能反弹，因印度12月贸易逆差扩大

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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* 美元/印度卢比徘徊在67.50上方，印度贸易逆差扩大可能引发新的买盘
* 印度12月贸易逆扩大至116.6亿美元，上月为97.8亿美元
* 出口同比下跌14.7%，上月为下滑24.4%，进口同比下滑3.9%，上月为下滑30.3%
* 美元/印度卢比最新报67.52-55，交投区间为67.49-70，无本金交割远期外汇(NDF)报67.89-97(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。