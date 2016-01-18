更新版 1-中国汇市：人民币走稳收升，美元假期及市场方向不明致成交萎缩

* 人民币走稳收升，中间价调升稳定市场预期 * 央行对境外机构在境内的人民币存款征存准 * 美元假期和中国政策信号不明致成交萎缩 * 短期汇价料延续窄幅整理 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月18日 - 人民币兑美元即期 周一走稳收升，中间价调升继续引导市场稳定预期。交 易员称，客盘仍以购汇为主，但维稳意图下汇价小升。央行亦开征境外机构在境内人民币存款准备金以抑制投 机，短期人民币料延续窄幅横盘走势。 他们并指出，因汇价重回僵持走势，市场方向不明，加之美元假期的影响，今日成交量不足上日一半。离 岸人民币先升后贬，两地价差维持在200点附近。 中国央行表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。这一措施不会影响境 内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。央行公告证实了路透稍早 的消息报导。 “（美元）大方向还是往上走，不过最近稳一稳，但是不知道稳到什么时候，主要看央行的意思。”一中 资行交易员称。 另一外资行交易员亦认为，一旦贬值预期自我发酵，谁也受不了，所以必须要把预期稳定下来，总理也发 话维稳市场了，虽然客盘仍继续购汇为主，但具体如何走向，仍需看监管层意思。 中金公司宏观团队认为，中国央行开始正视离岸市场对于国内宏观政策的挑战，离岸市场在未来人民币国 际化整体战略中的地位或有所调整。而此举亦将推高离岸人民币融资成本，并有助抑制针对人民币的投机行为 ，人民币有望在央行多重支持措施下暂稳。 中国总理李克强周五表示，中国无意通过货币竞争性贬值刺激出口，人民币汇率也不存在持续贬值的基础 。 中国人民日报周一刊登评论文章称，在一个越来越市场化的环境下，汇率波动实属正常。特别 是对于一个资本账户逐步开放的市场，不管是机构还是普通投资人都要学会适应这种汇率的起伏。[nL3S1520F 1] 全球汇市方面，避险货币日圆周一回吐稍早涨幅，此前中国人民银行采取新措施抑制离岸人民币投机，并 调高人民币中间价，此举缓解了对人民币汇率急剧下滑的担忧。 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.39，较前周反弹0.43%，较2014年底则 微升0.39%。CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分 别为101.34和98.01，较2014年底则分别升值1.34%和贬值1.99%。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5793 6.584 0.08% 中间价 6.559 6.5637 0.07% 成交额 122,19亿美 260.86亿美元 元 日内波动幅度(pips) 69 日高6.5768 日低6.5837 今年以来升贬幅度 -1.29% 2005年汇改以来升贬幅度 25.81% 一年期美元/人民币掉期 +1,100 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5967 6.6165 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.923 6.917 R=> 中国外汇交易中心今日更新的11人民币兑美元参考汇率为6.5791；交易中心自1月4日起，每天公布12次参 考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)