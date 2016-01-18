版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 16:19 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶削减跌幅，受上海期胶上涨及泰国购胶计划拉动

“上海期胶走坚支撑了TOCOM胶价，后者因油价跌个不停以及日圆兑美元走强而承压。”东京一交易员说道。

上海近月5月期胶 涨275元，收报每吨10,150元人民币。

新加坡SICOM近月2月期胶 尾盘报每公斤106.6美分，跌0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐