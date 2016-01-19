台湾货币市场：1月19日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透台北1月19日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期494.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)9,163亿台币： 01/20 4,535.50亿台币 01/21 1,281.20亿台币 01/22 5,693.00亿台币 01/25 2,736.00亿台币 01/26 5,615.50亿台币 01/27 2,329.50亿台币 01/28 2,427.00亿台币 01/29 11.00亿台币 *02/01 7,797.80亿台币 02/02 1,936.50亿台币 02/03 4,800.00亿台币 --公债还本付息67.431915亿台币： 01/20 101甲2期4息 13.00亿台币 01/20 103甲2期2息 3.948975亿台币 01/22 88甲3期17息 14.1225亿台币 01/23 104甲2期1息 6.36044亿台币 01/28 99甲2期6息 13.50亿台币 01/28 102甲3期3息 10.50亿台币 01/29 103甲3期2息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/20：财政部发行91天期105-2期国库券，暂定金额300亿台币，19日标售。 --1/22：财政部发行20年期公债105/2期，预估金额300亿台币，19日标售。 --1/27：财政部发行182天期105-3期国库券，暂定金额300亿台币，26日标售。 --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年; 审校)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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